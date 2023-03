Muere Chaim Topol, actor israelí conocido por Fiddler's Tevye

AP

Jerusalén

Chaim Topol, un destacado actor israelí que cautivó a generaciones de espectadores de teatro y cine con su interpretación de Tevye, el sufrido y carismático lechero en “El violinista en el tejado”, murió en Tel Aviv, informaron líderes israelíes. dijo el jueves. Tenía 87 años.

La causa no fue revelada de inmediato.

Los líderes israelíes tuitearon el jueves sus recuerdos y condolencias a la familia de Topol.

El presidente ceremonial de Israel, Isaac Herzog, elogió a Topol como “uno de los actores israelíes más destacados”, quien “llenó las pantallas de cine con su presencia y, sobre todo, penetró profundamente en nuestros corazones”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que la “contribución de Topol a la cultura israelí seguirá existiendo durante generaciones”. .

Benny Gantz, exministro de defensa de Israel, elogió a Topol por ayudar a los israelíes a conectarse con sus raíces.

“Nos reímos y lloramos al mismo tiempo por las heridas más profundas de la sociedad israelí”, escribió sobre la actuación de Topol.

Yair Lapid, jefe de la oposición de Israel, dijo que Topol enseñó a los israelíes “el amor por la cultura y el amor por la tierra”.

La organización benéfica de Topol, Jordan River Village, también anunció su muerte, rindiéndole homenaje como una "inspiración" cuyo "legado continuará en las generaciones venideras".

Ganador de dos premios Globo de Oro y nominado tanto para un Premio de la Academia como para un Premio Tony, Topol se ha clasificado durante mucho tiempo entre los actores más condecorados de Israel. Más recientemente, en 2015, fue reconocido por sus contribuciones al cine y la cultura con el Premio Israel a la trayectoria, el honor más prestigioso de su país. Hasta hace unos años, siguió involucrado en el teatro y dijo que aún recibía solicitudes para interpretar a Tevye.

Topol comenzó actuando en una compañía teatral en el ejército israelí en la década de 1950, donde conoció a su futura esposa, Galia. Su primer gran avance fue el papel principal en la exitosa película israelí de 1964 Sallah Shabati, sobre las dificultades de los inmigrantes de Medio Oriente en Israel. La película hizo historia como la primera película israelí en obtener una nominación al Premio de la Academia y también le dio a Topol su primer Globo de Oro.

Dos años más tarde, hizo su debut cinematográfico en inglés junto a Kirk Douglas en “Cast a Giant Shadow”. Pero el papel de su vida llegó en el musical de larga duración "El violinista en el tejado", en el que interpretó al protagonista lechero, Tevye, un padre judío que intenta mantener las tradiciones culturales de su familia a pesar de la agitación que se apodera de su shtetl ruso.

Con su rica voz, agudezas folklóricas y presencia dominante en el escenario, el Tevye de Topol, conduciendo su calesa tirada por caballos y repartiendo leche, mantequilla y huevos a los ricos, se convirtió en un héroe popular en Israel y en todo el mundo.

Después de años de interpretar a Tevye en el escenario de Londres y en Broadway, obtuvo el papel principal en la versión cinematográfica de 1971 dirigida por Norman Jewison, ganando el Globo de Oro al actor principal y siendo nominado al Premio de la Academia al Mejor Actor. Perdió ante Gene Hackman en "The French Connection".

Topol interpretó el papel más de 3500 veces en el escenario, la última vez en 2009. Con la ayuda de mucho maquillaje y vestuario, primero interpretó al lechero mucho mayor y corpulento de unos 30 años y, literalmente, envejeció para el papel.

Topol enfrentó una dura competencia para asegurarse el papel en la exitosa película de Jewison: decenas de talentos han interpretado a Tevye en más de una docena de idiomas desde que apareció por primera vez "El violinista en el tejado". Topol ha dicho que su experiencia personal como descendiente de judíos rusos lo ayudó a relacionarse con Tevye y profundizar su actuación.

En una entrevista con The Associated Press desde su casa de Tel Aviv en 2015, con motivo de aceptar el premio Israel a la trayectoria, Topol repasó su meteórico ascenso desde sus modestos comienzos hasta la fama mundial.

“No me crié en Hollywood. Me crié en un kibutz”, dijo. “A veces me sorprendo cuando vengo a China o cuando vengo a Tokio o cuando vengo a Francia o cuando vengo a donde sea y el empleado de inmigración dice ‘Topol, Topol, ¿eres Topol?

Topol también protagonizó más de otras 30 películas, incluido el papel principal en "Galileo", el Dr. Hans Zarkov en "Flash Gordon" y el papel de aluminio convertido en aliado de James Bond, Milos Columbo en "For Your Eyes Only" junto a Roger Moore.

Pero se convirtió en sinónimo de un solo papel: Tevye. Derrochando su corazón sobre su comunidad judía empobrecida a lo largo de los años, Topol hizo reír y llorar al público desde los escenarios de Broadway y West End.

“¿Cuántas personas se conocen por una parte? ¿Cuántas personas de mi profesión son conocidas en todo el mundo?” le dijo a la AP. "No me estoy quejando."

Sin embargo, Topol dijo que a veces necesitaba mirar más allá de la actuación para encontrarle sentido a su vida. Dedicó gran parte de sus últimos años a la caridad como presidente de la junta de Jordan River Village, un campamento que atiende a niños del Medio Oriente con enfermedades potencialmente mortales.

“Estoy interesado en las organizaciones benéficas y lo encuentro más gratificante que correr de un papel (actuador) a otro”, dijo. ”Cuando tienes éxito en una película y el dinero fluye, sí, obviamente, es muy bonito. Pero decirte que eso es lo más importante, no estoy seguro”.

A Topol le sobreviven su esposa y tres hijos.