Antes de los Oscar, 'Everything Everywhere' arrasa en los Premios Spirit

AP

“Everything Everywhere All At Once” continuó su racha de premios en los Film Independent Spirit Awards en su camino hacia los Oscar el próximo fin de semana. La aventura multiverso recolectó premios a la mejor película, los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, los actores Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Stephanie Hsu, guión y edición.

“Gracias a todos los que hacen películas independientes locas y extrañas”, dijo Scheinert.

Los premios se entregaron el sábado por la tarde en una carpa en la playa de Santa Mónica, California, y el espectáculo se transmitió en vivo en YouTube y Twitter.

El presentador por primera vez de los Spirit Awards, Hasan Minhaj, abrió el programa diciendo: “De todos los programas de premios, este es, de lejos, uno de ellos”.

Minhaj fue duro con todo, desde el sitio web de comercio de entretenimiento Deadline ("En este punto, Deadline es mitad chisme, mitad rastreador de crímenes de Ezra Miller", dijo) hasta la falta de un socio de transmisión del programa.

“El Canal de Cine Independiente no quería los Premios de Cine Independiente”, dijo, señalando que el canal eligió mostrar la película de Will Ferrell, “Semi-Pro”, con críticas deficientes.

“Los espectáculos de premios están muertos”, agregó. “Mi hijo de 2 años ve videos de slime con más espectadores que los Oscar”.

El primer premio de la tarde fue para Quan al mejor actor de reparto por "Everything Everywhere All At Once", por la que también estaba nominado su coprotagonista Jamie Lee Curtis. Este es el primer año que los Spirit Awards aceptan premios de actuación de género neutral: tanto las categorías de actuación principal como de apoyo tuvieron 10 nominados. Quan, quien se espera que gane el Oscar al actor de reparto la próxima semana, decidió dedicar su discurso a muchos miembros del equipo que trabajaron en la película, desde los coordinadores de dobles hasta los asistentes de producción.

Más tarde, Hsu recogió el premio a la mejor interpretación destacada de la película.

“Este es mi primer premio individual y se siente increíblemente apropiado que esté en esta sala. Me siento muy honrada”, dijo. “Realmente quiero agradecer mucho a los Daniels. Muchas gracias por encontrarme y creer en mi arte y verme y defenderme”.

Hsu dijo que esperaba que el premio actuara como un talismán para "proteger esa bandera anormal" y el deseo de contar historias.

“Me gusta un poco la neutralidad de género, es un poco estricto”, dijo Quinta Brunson de “Abbott Elementary”, quien ganó por actuación principal en una nueva serie con guión.

Brunson dijo que se sentía como la persona menos independiente allí, ya que su programa cuenta con el apoyo de Warner Bros. y Disney, pero que el espíritu se sentía bien.

“Toda la belleza y el derramamiento de sangre” de Laura Poitras ganó el premio al mejor documental. La película analiza la vida de la fotógrafa y activista Nan Goldin.

“Me llevaría todo el día expresar plenamente mi gratitud a Nan por su colaboración y su confianza”, dijo Poitras. “Ella me enseñó muchas cosas al hacer esta película, lo más importante, el papel del arte y los artistas para cambiar no solo la sociedad, sino también la forma en que entendemos el mundo en el que vivimos”.

"Mujeres que hablan" se anunció previamente como ganadora del Premio Robert Altman, celebrando a la directora Sarah Polley, los directores de reparto John Buchan y Jason Knight, y el elenco que incluye a Jessie Buckley, Rooney Mara, Claire Foy, Ben Whishaw y Frances McDormand.

“Es tan apropiado la forma en que te reconocen por el conjunto hermoso, solidario y amoroso que eres”, dijo Polley.

También llamó a su película "Las mujeres hablan" en un guiño al desliz de Mark Wahlberg en los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla la semana pasada.

“Lo siento, Marky Mark solo se me mete en la cabeza”, dijo.

“Pachinko” de Apple TV+ obtuvo el premio correspondiente en el apartado televisivo.

Nathan Fielder hizo reír a la multitud al aceptar su premio a la serie sin guión por su programa de HBO "The Rehearsal" y detallar el contenido de las loncheras en los asientos de todos.

“La ensalada de frijoles estuvo genial”, dijo. “Había algunas uvas también. Delicioso. No estaban podridos. Ninguno estaba podrido.

Mirando su premio, dijo: "¿Supongo que le agregarán el nombre más tarde?"

El director de “Nanny”, Nikyatu Jusu, ganó el premio Alguien para mirar.

“Gracias a Dios que Charlotte Wells no estaba en esta categoría porque todo el año 'Aftersun' me ha estado dando patadas”, dijo Jusu.

“Aftersun” ganó el premio al mejor primer largometraje más tarde en la tarde.

“Aquí está la segunda función”, dijo Wells.

Otros ganadores incluyeron “Joyland” (mejor película internacional), “The Bear” (nueva serie con guión y actor secundario Ayo Edebiri), “The Cathedral” (Premio John Cassavetes), John Patton Ford (primer guión de “Emily the Criminal” ) y el director de fotografía de “Tár”, Florian Hoffmeister.

Los ganadores son votados por miembros de la organización sin fines de lucro Film Independent. El límite presupuestario para las películas elegibles se elevó recientemente de $22,5 millones a $30 millones.

Kwan cerró el show con unas palabras de inspiración para soñar en grande.

“Estamos en medio de una crisis de identidad, la industria en general está confundida sobre lo que sucederá a continuación y es realmente aterrador, especialmente para el mundo independiente, pero quiero ofrecer un nuevo marco: esta es una oportunidad”, dijo Kwan.

“Cuando las cosas tiemblan y se vuelve turbulento y se forman grietas en los cimientos, ese es el mejor momento para plantar semillas. Es nuestro trabajo no solo adaptarnos al futuro, sino también soñar activamente qué tipo de futuro queremos reescribir y en qué tipo de futuro queremos trabajar y vivir”, continuó Kwan. Insto a todos a soñar realmente en grande. Lo que hagamos aquí fluirá río arriba hacia el resto de la industria”.