Guaynaa y Lele Pons ya son marido y mujer

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Los cantantes Lele Pons y Guaynaa se juraron amor eterno tras cuatro años de relación durante una espectacular ceremonia en un amplio jardín en la ciudad de Miami, donde asistieron múltiples estrellas.

La venezolana entró del brazo de su padre, luciendo un vestido corte princesa, diseñado por Zuhair Murad, mientras sonaba la canción “A Thousand Years” de Christina Perri.

Por su lado, el puertorriqueño optó por un traje chaqué negro, el cual estuvo conformado por un saco de cola media con un faldón trasero, un chaleco recto, una camisa blanca de cuello inglés y un corbatín blanco.

Para el cortejo de damas, Lele escogió a la dj y socialité estadounidense Paris Hilton, a la artista brasileña Anitta, a la youtuber mexicana Kimberly Loaiza, a su prima e hija de Chayanne, Isadora Figueroa, a Hannah Stocking, Nicole García, a Isabel Rangel Grutman y a Nana Vivas, quienes usaron vestidos verdes de satén de la diseñadora israelí Pnina Tornai.

Las creaciones de Pnina fueron adquiridas través de la famosa tienda de vestidos de novias de Nueva York Kleinfeld Bridal, del programa de televisión “Say Yes to the Dress (Dile sí al vestido)”, que se transmite por TLC.

Entre los aproximadamente 300 invitados que asistieron a la unión de Lele y Guaynaa, cabe mencionar a Winnie Harlow, Diplo, Natti Natasha, Sebastián Yatra, Chayanne, Dj Luian, Steve Aoki, Becky G, Manuel Turizo, Mau Montaner, Ricky Montaner, Zuleyka Rivera, Juanpa Zurita, Lyanno, Justin Quiles, Lola Indigo, Camila Cabello, Greecy, entre otros.

De acuerdo con imágenes que circulan en las redes sociales, después del vals de los ahora esposos, la novia bailó con su tío Chayanne, además también cantó “Sin pijama” junto a Becky y Natti. Asimismo, Guaynaa interpretó su éxito “Rebota”.

En agosto de 2022, ante más de 400 mil personas, Guaynaa se arrodilló en Tomorowland con un anillo: “Esta es mi hermosa novia Lele Pons, le quiero hacer una pregunta, sé lo mucho que significa esto para ti y se lo mucho que te gusta Tomorrowland, ¿Te casarías conmigo?” a lo que ella, entre lágrimas dijo “Claro que sí, sí, yes, yes”.