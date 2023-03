Daniel Craig, más que el agente 007

EFE

El actor británico, que aparte de dar vida a James Bond ha trabajado en películas como “Road to Perdition” y “Logan Lucky”, entre otras, cumple 55 años.

Con “No Time to Die”, Daniel Craig dijo adiós en 2021 a su versión de uno de los personajes más famosos del cine, interpretado anteriormente por Pierce Brosnan, Roger Moore y Sean Connery, entre otros, James Bond. Pero hay vida más allá de 007 y el actor estrenó el año pasado “Glass Onion: A Knives Out Mystery”. Craig cuenta con una larga filmografía en más de 30 años de carrera con trabajos en cine, series y teatro.

Cuando era pequeño, la madre de Craig, que era profesora de arte, llevaba al actor y a su hermana al teatro a menudo. “Me enamoré de la idea de actuar porque ella conocía a actores”, dijo a Interview Magazine. “Me gustó la idea de eso, ya sabes, gritar mucho, disfrazarme y todo eso”. Con seis años, el actor participó en su primera obra escolar y con 16 años, dejó los estudios para buscar suerte en la interpretación.

Craig nació el 2 de marzo de 1968 en Chester, un municipio inglés en la frontera con Gales. Cuando sus padres se divorciaron, él y sus hermanas se mudaron con su madre a Liverpool y más tarde a Hoylake. En 1984, Craig fue aceptado en el National Youth Theatre y debutó en Londres con Troilus and Cressida.

Cuando el director Rian Johnson le preguntó en una publicación de The Guardian cuál había sido su peor experiencia sobre el escenario, Craig rememoró ser “bombardeado” con caramelos Opal Fruits en el Tyne Theatre and Opera House cuando tenía 16 o 17 años. “Hacíamos tres matinés a la semana por la tarde y solo eran autobuses escolares de niños que no estaban interesados en ver Romeo y Julieta. Tenían bolsas de Opal Fruits y los arrojaban constantemente”, aseguró. Al final se cansó y comenzó a comerlos, algo que el publicó recibió con aplausos.

En 1988 ingresó en la Guildhall School of Music and Drama y se graduó tres años más tarde. Cuando acabó sus estudios, ya había conseguido el papel con el que debutó en el cine, en la película “The Power of One”. En 1993, además, participó en varias series tanto británicas como estadounidense. Ese mismo año, formó parte de producción del Royal National Theatre, “Angels in America”.

Craig siguió ganando terreno en el cine con películas como “A Kid in King Arthur’ Court”, de 1995; “Love and Rage”, en 1998; “I Dreamed of Africa”, en 2000 y “Lara Croft: Tomb Rider”, en 2001, entre otras. A lo largo de la primera década del nuevo milenio, formó parte de proyectos como “Road to Perdition”, “Sylvia”, “The Jacket”, “Munich” y “Infamous”, entre otras.

Cuando estaba en la escuela de interpretación, Bond no era un papel al que aspirase. “Era un papel que me gustaba interpretar cuando tenía unos diez años. Por otro lado, quería ser Spiderman, Colombo, Kojak y Starsky y Hutch”, aseguró Craig a The Guardian.

En 2006, fue elegido para dar vida al famoso agente secreto al servicio de su Majestad y se estrenó como 007 en “Casino Royale”. Volvió a meterse en el papel en “Quantum of Solace”, en 2008, “Skyfall”, en 2012, y “Spectre”, en 2015, cuando manifestó que en aquel momento no pensaba en volver a interpretar a Bond. La última vez, sin embargo, llegó seis años después con “No Time to Die”.

“Ha cambiado mi vida”, comentó el actor sobre el personaje a ITV News. “Sabía que lo haría, pero quién podría imaginar la forma en que, ya sabes, lo que ha hecho por mí. Lo único que siempre digo… me ha dado la oportunidad de trabajar con algunas de las mejores personas en la industria”.

Pero Bond no ha sido la única ocupación de Craig estos años, paralelamente ha sumado títulos a su filmografía como “The Golden Compass”, “Dream House”, “The Girl with the Dragon Tattoo”, “Logan Lucky”, “Kings” o “Knives Out”. El año pasado, el actor estrenó la secuela de esta última cinta, “Glass Onion: A Knives Out Mystery”.

En el aspecto personal, Craig estuvo casado con la también actriz Fiona Loudon, con quien tuvo su única hija hasta el momento, Ella Craig.