Ocho viajes a América y una misión: el papa que incomodó a los poderosos

Desde su elección en 2013, Francisco realizó ocho viajes apostólicos a América que marcaron su pontificado. Como primer papa latinoamericano, abordó con fuerza temas como la justicia social, la inclusión, la defensa del medioambiente y los derechos de los pueblos originarios.

Sus discursos dejaron frases emblemáticas que sintetizan el perfil pastoral y político de sus visitas, en las que también enfrentó crisis eclesiales y promovió el protagonismo de jóvenes, mujeres y laicos en la iglesia.

A continuación se describen estos viajes y su trascendencia religiosa, social y política.

1. Brasil (2013). Jornada Mundial de la Juventud (Río de Janeiro).

Contexto: Fue su primer viaje internacional.

Trascendencia: Reunió a más de tres millones de jóvenes en la playa de Copacabana y también visitó la favela de Varginha.

Fue un mensaje fuerte a favor de una iglesia cercana a los jóvenes y a los pobres.

Su frase "quiero lío en las diócesis" se volvió célebre como un llamado a una iglesia menos cómoda y más comprometida.

Frases célebres:

• “¡Quiero lío en las diócesis! Quiero que se salga afuera".

• “La fe se contagia, y cada uno de nosotros debe ser un pequeño faro de luz”.

2. Ecuador, Bolivia y Paraguay (2015). El “viaje de la periferia”.

Contexto: Visita a tres países pobres o con fuerte desigualdad.

Trascendencia: En Bolivia, pidió perdón por los pecados de la iglesia durante la colonización y visitó la cárcel de máxima seguridad Palmasola, en Santa Cruz.

En Ecuador, habló de justicia social y de la necesidad de preservar la Amazonía.

En Paraguay, su discurso a los jóvenes fue muy aclamado, y resaltó el papel de las mujeres en la historia del país.

Fue un viaje profundamente pastoral y político, centrado en los excluidos.

Frases célebres:

• "La armonía entre la humanidad y la naturaleza solo puede tener lugar si tenemos una actitud de gratitud y gratuidad". (Ecuador)

• "Pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América". (Bolivia)

• "La tierra, el techo y el trabajo son derechos sagrados".

• "Dios bendiga a la mujer paraguaya, la más gloriosa de América". (Paraguay)

3. Cuba y Estados Unidos (2015). Puente en la distensión.

Contexto: Coincidió con la reapertura de relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Cuba, donde la mediación vaticana fue clave.

Trascendencia: En Cuba, tuvo una postura crítica, aunque diplomática, frente a la falta de libertades. Francisco -el tercer papa consecutivo que visitó Cuba, tras Juan Pablo II y Benedicto XVI- pidió "justicia, paz, libertad y reconciliación".

En EE.UU. habló ante el Congreso y la ONU sobre inmigración, medioambiente y justicia.

Fue visto como un líder global capaz de tender puentes entre opuestos.

Frase célebre:

• “No se sirvan de los otros, sino sírvanlos”.

4. México (2016). Un mensaje a los descartados.

Contexto: Visita marcada por el tema migratorio y la violencia.

Trascendencia: Reunión con víctimas del narcotráfico y defensores de los derechos humanos.

Misa en Ciudad Juárez frente a la frontera con EE.UU., símbolo de los migrantes.

Críticas implícitas a la corrupción política y clerical.

También visitó Chiapas, pidió perdón a los pueblos indígenas y decretó el uso oficial de las lenguas originarias en las ceremonias litúrgicas.

Frases célebres:

• “¡No más muerte ni explotación! ¡Siempre hay tiempo para cambiar, siempre hay una salida, siempre hay una oportunidad!".

• “El diablo entra por el bolsillo”.

5. Colombia (2017). Reconciliación y paz.

Contexto: Viaje tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC.

Trascendencia: El papa alentó a los colombianos a pasar de la venganza al perdón y a consolidar la paz.

Tuvo encuentros con víctimas del conflicto armado y lideró una liturgia por la reconciliación.

Fomentó la unidad nacional desde la diversidad y pidió cuidar la biodiversidad del país.

Frases célebres:

• “No tengan miedo a pedir y a ofrecer el perdón”.

• “La paz es posible cuando se reconoce el otro como verdadero hermano”.

. "No se dejen vencer, no se dejen engañar. No se dejen robar la alegría ni la esperanza".

6. Chile y Perú (2018). iglesia en crisis y defensa del medioambiente.

Contexto: Escándalos de abuso sexual en la iglesia chilena.

Trascendencia: Su defensa inicial de un obispo acusado generó una fuerte controversia en Chile, pero luego reconoció errores y pidió perdón.

En Perú, reforzó su llamado a proteger la Amazonía.

Visitó Puerto Maldonado, donde habló directamente con los pueblos indígenas amazónicos.

Frases célebres:

• “No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza por el daño irreparable causado a los niños por parte de ministros de la iglesia”. (Chile)

• “La Amazonía es una tierra disputada desde varios frentes. No podemos mirar para otro lado”. (Perú)

7. Panamá (2019). Jornada Mundial de la Juventud.

Contexto: Encuentro con jóvenes de todo el mundo.

Trascendencia: Refuerzo de la opción preferencial por los jóvenes y los migrantes.

Rechazo a la criminalización de los pobres.

Llamamiento a los jóvenes a ser protagonistas de la historia.

Frase célebre:

• “Ustedes no son el futuro. Son el ahora de Dios”.

8. Canadá (2022). Peregrinación penitencial.

Contexto: Viaje centrado en el perdón a los pueblos indígenas por los abusos en internados gestionados por la iglesia.

Trascendencia: Pidió perdón por los abusos cometidos contra los niños indígenas en los internados en que centenares de miles de ellos fueron internados a la fuerza para forzar su asimilación.

Participó en actos simbólicos de reconciliación y escuchó testimonios de supervivientes.

Fue un viaje de fuerte carga emocional, enfocado en sanar heridas históricas.

Frases célebres:

• “Con vergüenza y sin rodeos, pido perdón por el mal cometido por tantos cristianos contra los pueblos indígenas”.

• “Los efectos de las políticas de asimilación siguen siendo destructivos. Pido perdón, en particular, por la forma en que muchos miembros de la iglesia cooperaron”.

Los viajes del papa Francisco a América se distinguieron por la revalorización de la periferia como lugar teológico y social; la defensa de los pueblos originarios y del medioambiente, especialmente en la Amazonía, y las críticas a la desigualdad, la corrupción y la violencia estructural en muchos países latinoamericanos.

Además tuvo que afrontar crisis eclesiales, como en Chile, que marcaron un antes y un después en el manejo de abusos en la iglesia, y también abordó el refuerzo del papel de los jóvenes, las mujeres y los laicos como motor de renovación eclesial.