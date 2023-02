'Everything Everywhere All at Once' domina en los SAG Awards

AP

El improbable gigante de la temporada de premios "Everything Everywhere All at Once" marchó el domingo en los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla, e incluso cobró impulso con victorias no solo para el mejor conjunto, Michelle Yeoh y Ke Huy Quan , sino también para Jamie Lee Curtis.

Los Premios SAG, a menudo una vista previa de los Oscar, lanzaron algunas bolas curvas en la carrera de los Oscar en una ceremonia transmitida en vivo en la página de YouTube de Netflix desde Fairmont Century Plaza en Los Ángeles.

Pero el resultado más claro de los Premios SAG fue el éxito abrumador de la alocada historia multiverso de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, que ahora ha usado sus dedos calientes para obtener los máximos honores de los gremios de actuación, dirección y producción. Solo una película ("Apollo 13") había ganado las tres y no ganó la mejor película en los Oscar.

Después de que gran parte del elenco de “Everything Everywhere All at Once” ya había estado en el escenario para recibir los premios, el momento final de la noche fue para James Hong, de 94 años, actor secundario en la película y pionero de la cultura asiática estadounidense. representación en Hollywood. Mencionó la historia innoble de cara amarilla de la película de 1937 "La buena tierra".

“El papel principal lo interpretaron estos tipos con los ojos vendados de esta manera y hablaron así porque los productores dijeron que los asiáticos no eran lo suficientemente buenos y que no eran de taquilla”, dijo Hong. "¡Pero míranos ahora!"

Hong agregó que el elenco de "Everything Everywhere All at Once" no era todo chino, aunque admitió que Jamie Lee Curtis tenía un buen nombre chino. La victoria de Curtis fue una de las más sorprendentes de la noche, superando a la favorita desde hace mucho tiempo, Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda Forever"), quien parecía estar en camino de convertirse en la primera actriz en ganar un Oscar por una actuación en una película de Marvel.

Curtis, visiblemente conmovida, dijo que llevaba el anillo de bodas que su padre, Tony Curtis, le dio a su madre, Janet Leigh.

“Sé que me miras y piensas 'Nepo baby'”, dijo Curtis, quien ganó en su primera nominación al SAG. “Pero la verdad del asunto es que tengo 64 años y esto es simplemente increíble”.

Sin embargo, el gremio de actores aportó algo de claridad a las categorías principales. Aunque algunos han visto a la mejor actriz como un sorteo entre Yeoh y la ganadora del BAFTA Cate Blanchett ("Tár"), Yeoh nuevamente se llevó a casa el premio a la mejor interpretación principal femenina.

“Esto no es solo para mí”, dijo Yeoh, la primera actriz asiática en ganar el premio SAG como protagonista femenina. “Es para cada niña que se parece a mí”.

Quan, la ex estrella infantil, también ganó como mejor actor masculino de reparto. La coprotagonista de "Everything Everywhere All at Once" había dejado de actuar durante años después de que las audiciones se agotaron. También es el primer asiático en ganar el premio al mejor actor de reparto masculino en los premios SAG.

“Cuando me alejé de la actuación, fue porque había muy pocas oportunidades”, dijo Quan. “Ahora, esta noche estamos celebrando a James Hong, Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Hong Chau, Harry Shum Jr. El panorama se ve muy diferente ahora”.

Algunos comentaristas en línea sugirieron que había ironía en Mark Wahlberg, quien presentó el premio al mejor conjunto y entregó el premio final de la noche a una película con un elenco predominantemente asiático y asiático-estadounidense. En 1988, Wahlberg, de 16 años, atacó a dos vietnamitas cuando intentaba robar cerveza cerca de su casa en Dorchester, Massachusetts. Wahlberg, quien dijo que la raza no fue un factor en el ataque, cumplió 45 días de una sentencia de dos años. Wahlberg también anunció la película "Mujeres hablando" como "Mujeres hablando".

Mejor actor ha sido una de las carreras más difíciles de ganar. Austin Butler (“Elvis”), Brendan Fraser (“The Whale”) y Colin Farrell ( “The Banshees of Inisherin” ) han sido vistos como posibles ganadores. Pero fue Fraser quien se fue a casa con el Premio SAG por su actuación de regreso como un obeso encerrado en "The Whale".

“Créanme, si se quedan ahí y ponen un pie delante del otro, llegarán a donde tienen que ir”, dijo Fraser, quien miró con ansiedad el trofeo con forma de actor y abandonó el escenario diciendo que se iba para ir a buscar unos pantalones para él.

Los Premios SAG son considerados uno de los referentes más confiables de los Oscar. Los actores constituyen el mayor porcentaje de la academia de cine, por lo que sus elecciones tienen la mayor influencia. El año pasado, “CODA” triunfó en SAG antes de ganar la mejor película en los Oscar , mientras que Ariana DeBose, Will Smith, Jessica Chastain y Troy Kotsur ganaron un Premio SAG antes de llevarse a casa un Premio de la Academia.

Después de que los Premios SAG, presentados por el gremio de actores de cine y televisión SAG-AFTRA, perdieron su transmisión en casa en TNT/TBS, Netflix firmó para transmitir la ceremonia del domingo. El programa del próximo año estará en Netflix, como es debido.

La transmisión en vivo del domingo significó un ambiente ligeramente reducido. Sin un límite de tiempo de transmisión, los ganadores no se jugaron. Un majestuoso y tranquilo Sam Elliott, ganador del premio a actor masculino en una película para televisión o serie limitada por “1883”, habló mucho más allá de su tiempo asignado. El espectáculo aceleró a los primeros ganadores, incluidos los premios para Jean Smart ("Hacks"), Jeremy Allen White ("The Bear") y Jason Bateman ("Ozark").

Otro efecto de transmisión: sin pitidos.

Quinta Brunson y Janelle James de “Abbott Elementary” dieron inicio a la ceremonia con algunos chistes de apertura, incluido uno que sugería que Viola Davis, una reciente ganadora del Grammy, está más allá del estado EGOT y ha trascendido a “ShEGOTallofthem”.

Brunson luego regresó al escenario con el elenco de “Abbott Elementary” para aceptar el premio SAG al mejor conjunto en una serie de comedia. Brunson, la creadora de la comedia de situación y una de sus productoras, dijo de sus compañeros de reparto: "Estas personas me devuelven a la Tierra".

“The White Lotus” también dio una vuelta de victoria, ganando el premio al mejor elenco en una serie dramática y otra victoria para Jennifer Coolidge, luego de sus victorias en los premios Emmy y los Globos de Oro. Coolidge, con los ojos llorosos, remontó su amor por la actuación a un viaje de primer grado para ver una película de Charlie Chaplin. Luego agradeció a su cita, un viejo amigo, el actor Tim Bagley.

"Eres una cita maravillosa esta noche", dijo Coolidge. “No puedo esperar hasta que lleguemos a casa”.

El primer premio de la ceremonia fue para una ganadora del año pasado: Jessica Chastain. Un año después de ganar por su actuación principal en la película "The Eyes of Tammy Faye", Chastain ganó el premio a la mejor actriz en una película para televisión o serie limitada por la poderosa serie de música country "George & Tammy" de Showtime. Chastain llegó de los avances de la próxima reposición en Broadway de "A Doll's House".

Se anunció un premio antes del espectáculo desde la alfombra roja: "Top Gun: Maverick" ganó como mejor conjunto de especialistas. Aunque algunos han aplaudido que éxitos de taquilla como "Maverick" y "Avatar: The Way of Water" estén nominados a mejor película en los premios Oscar de este año , el éxito independiente "Everything Everywhere All at Once" parece cada vez más el mayor éxito de taquilla en los Premios de la Academia de este año.