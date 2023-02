Lista completa de ganadores de la 29.ª entrega anual de los SAG Awards

AP

Lista de ganadores de la 29.ª edición de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla , celebrada el domingo en Los Ángeles:

PELÍCULA

Conjunto: "Todo en todas partes, todo a la vez"

Actor masculino en un papel principal: Brendan Fraser, “The Whale”.

Actriz femenina en un papel principal: Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All at Once".

Actor masculino en un papel secundario: Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All at Once”.

Actriz en un papel secundario: Jamie Lee Curtis, “Everything Everywhere All at Once”.

Conjunto de acrobacias: “Top Gun: Maverick”

TELEVISIÓN

Conjunto dramático: “El loto blanco”.

Conjunto de comedia: "Abbott Elementary".

Actriz en una serie dramática: Jennifer Coolidge, “The White Lotus”.

Actor masculino en una serie dramática: Jason Bateman, “Ozark”.

Actriz femenina en una serie de comedia: Jean Smart, “Hacks”.

Actor masculino en una serie de comedia: Jeremy Allen White, “The Bear”.

Actor masculino en una serie o película limitada de TV: Sam Elliott, “1883”.

Actriz en una serie o película limitada de TV: Jessica Chastain, “George & Tammy”.

Conjunto de acrobacias: “Stranger Things”