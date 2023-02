"Pinocchio" de Guillermo del Toro triunfa en los Premios Annie

EFE

Los Ángeles, Estados Unidos

La película "Pinocchio", de Guillermo del Toro, fue la gran vencedora de la 50ª edición de los Premios Annie con cinco galardones, entre ellos mejor película y mejor dirección.

Estos premios, conocidos como "los Óscar de la animación", se dedican a reconocer los proyectos más destacados del año anterior en dicho ámbito.

La producción del director mexicano, basada en el clásico cuento de Carlo Collodi, estaba nominada a nueve categorías de las cuales consiguió los reconocimientos a mejor película, mejor dirección, mejor diseño de producción, mejor animación de personajes y mejor banda sonora.

Los premios que celebraban medio siglo de existencia, volvieron a realizarse de forma presencial desde el Royce Hall de la Universidad de California, en Los Angeles (EE.UU.), tras dos años de haberse llevado a cabo virtualmente por la pandemia.

El triunfo de "Pinocchio" en los Annie reitera su posición como la película animada favorita de la temporada de premios de 2023 que tendrá su punto más alto el 12 de marzo en la gala de los Premios Óscar.

La película de Del Toro bajo el sello de Netflix ya ha desfilado como ganadora de galardones como los Globos de Oro, los BAFTA, los Critics Choice Awards y el premio que otorga el Sindicato de Productores, cuya ceremonia se llevó a cabo de manera simultánea a los Annie la noche de este sábado.

No obstante, el falso documental "Marcel the Shell with Shoes On", de Dean Fleischer Camp, se perfila como la gran contrincante del filme del mexicano en los codiciados Óscar al haber recibido tres premios en categorías como mejor película indie, mejor doblaje y mejor escritura.

Mientras que "Puss in Boots: The Last Wish", que retoma al simpático personaje de "Shrek" y que es otra de las nominadas a los premios de la Academia, se alzó con dos Annie en las categorías de mejor guión gráfico y mejor editorial.

Asimismo, el cortometraje animado "The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse", que también aspira a un Óscar, se llevó cuatro galardones y la súper producción de James Cameron "Avatar: The Way of Water", logró dos premios a mejor animación de personajes en una película "live-action" y otro a mejores efectos especiales.

En el ámbito televisivo, la serie para adultos "Bob's Burger" venció a "The Simpsons" y a "Rick and Morty", mientras que la mejor serie para niños fue "Abominable and the Invisible City".