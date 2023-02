Oasis: música, riñas entre hermanos y polémicas

EFE

Noel Gallagher ha anunciado la publicación de un nuevo disco. El cantante continuó con su carrera en solitario tras la separación de Oasis, pero su nombre está ligado a la banda, que irrumpió con fuerza en la escena musical de mediados de los noventa. La formación dejó éxitos como “Wonderwall” o “Look Back in Anger”, así como una lista de disputas entre sus líderes, los hermanos Noel y Liam Gallagher, y polémicas.

La banda se formó a principios de los noventa en Manchester, Inglaterra. Según diversos medios, fue Liam el que formó el grupo junto a sus amigos Paul Arthrus y Paul McGuigan, y el baterista Tony McCaroll. Era 1991 y por aquel entonces se hacían llamar Rain. Noel, mayor que Liam, trabajaba en el tour de otra banda como técnico de guitarra y se unió a la formación de su hermano, que pasó a llamarse Oasis, después.

Sus inicios fueron como los de casi todas las bandas, tocando aquí y allá, hasta que en 1993 llegó su gran oportunidad. Habían conducido hasta Glasgow, Escocia, para tocar en un local llamado King Tut’s Wah Wah Hut sin hueco en la lista de actuaciones y demandaron ser incluidos, según publicó NME. “No exigimos”, dijo Liam en una entrevista de 1995, recogida por Farout Magazine, “simplemente dijimos: déjanos tocar”.

Lo que pasó, según su versión, es que les habían dicho que iban a tocar y al llegar les dijeron que no. “Finalmente nos dejó tocar y conseguimos un acuerdo. Eso es todo”. Solo tocaron cuatro canciones, pero eso pareció bastar al fundador de Creation Records, Alan McGee, que les ofreció un contrato de grabación.

En agosto de 1994, publicaron “Definitely Maybe”, que contenía temas como “Live Forever”, “Up in the Sky”, “Slide Away” y “Supersonic”, entre otros. Este fue el primero de los siete discos de estudio que grabaron. “(What’s the Story) Morning Glory?”, de 1995, contenía pistas como las famosas “Wonderwall” y “Don’t Look Back in Anger” y “Morning Glory”, “Roll With It” y “Some Might Say”, entre otras.

Su siguiente trabajo fue “Be Here Now”, que salió a la venta en 1997. Luego publicaron “Standing on the Shoulder of Giants”, en el año 2000, y “Heathen Chemistry”, en 2002. Los dos últimos álbumes de estudio de la banda fueron “Don’t Believe The Truth”, que vio la luz en 2005, y “Dig Out Your Soul”, de 2008, un año antes de la separación del grupo.

EL FINAL DE LA BANDA.

En agosto de 2009, en París, una pelea entre los hermanos llevó a Noel a abandonar la formación y precipitó su final. Fue en las bambalinas del Rock en Seine Festival. Para aquel entonces, la relación entre ambos ya era fría. No viajaban juntos y casi no se dirigían la palabra. La chispa que prendió la llama aquella tarde fue que Liam acusó a Noel de poner la prensa en su contra.

“Es con algo de tristeza y gran alivio que les digo que abandono Oasis esta noche”, dijo el guitarrista, según publicó BBC. “La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más”. No era la primera vez que Noel dejaba la banda, pero sí resultó la definitiva.

En una entrevista con Rolling Stone en 2020, Liam dio su propia versión del suceso. “No pasaba nada. Estábamos normal. Siempre pasaba algo, pero simplemente pienso que quería irse”, dijo el músico. “Alguien obviamente le había dorado la píldora y dicho: ¿Sabes?, podrías hacer un disco en solitario. Y fue y lo hizo y no ha hecho mucho con ello. Debió pensar que iba a salir y ser el nuevo Paul McCartney y tocar en estadios”.

Pero las polémicas relacionadas con Oasis no se limitaban a la mala relación entre los hermanos, que no mejoró después de la separación. En 1994, por ejemplo, Liam acabó en una pelea con hinchas de un equipo de fútbol inglés en un ferri camino a Ámsterdam.

En 1995, en la batalla para ser los reyes del britpop se enfrentaban Oasis, con los Gallagher a la cabeza, y Blur, liderado por Damon Albarn, aunque al principio ambas bandas se mostraban respeto. Con la rivalidad ya servida, y recogida y alentada por la prensa, Noel dijo en una entrevista en The Observer: “Odio a ese Alex [James, bajista de la banda] y Damon [Albarn, cantante]. Espero que pillen el sida y se mueran”.

Los incidentes no acabaron aquí. Por ejemplo, un año después dieron el espectáculo, no precisamente con sus canciones, en la ceremonia de los Brit Awards: Noel subió con una lata de cerveza al escenario y Liam acerco el galardón a su trasero, como si lo fuese a introducir. En 2002, perdió dos incisivos en una pelea y en 2010, un año después de que la banda se disolviera, subió a recoger el premio al mejor álbum británico de los últimos 30 años por “(What’s the Story) Morning Glory?” y acabó lanzándolo al público.