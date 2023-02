Bad Bunny y Kendall Jenner son tendencia por supuesto beso

Las redes sociales y otras plataformas digitales han enloquecido por un elemento ciego publicado por la cuenta de DeuxMoi en Spotify, Twitter, Tiktok e Instagram, donde supuestamente Bad Bunny y Kendall Jenner se están besando luego de salir de una fiesta a la que asistieron en una famosa discoteca en Los Ángeles, California.

"Esta hermana modelo famosa y soltera fue vista jugando al hockey sobre amígdalas con Bad Bunny en un club privado de Los Ángeles anoche", señalaron los conductores de un posdcat en Spotify.

Más tarde, aunque no existen imágenes que prueben la información, la cuenta confirmó que Kendall es la modelo con la que Benito fue visto.

"Así que estoy revelando que fueron Kendall Jenner y Bad Bunny, tengo testigos en la escena que la vieron en el club", agregó.

Los jóvenes famosos habrían llegado por separado al lugar para no levantar sospechas sobre su posible relación amorosa, que no ha caído bien entre sus fanáticos.

“Cuando Jenner fue fotografiada en su automóvil, mantuvo su rostro oculto detrás de una toalla, evitando que los paparazzi tomaran una foto de su rostro. Aun así, los seguidores pudieron ver su manicura, que había aparecido en una de sus historias”, según Hola! USA.

En noviembre de 2022, la hermana de Kim Kardashian y Kylie Jenner terminó con Devin Booker después de dos años de noviazgo.

Por su lado, el cantante puertorriqueño había dejado claro que tenía una especie de relación abierta con Gabriela Berlingeri, aunque recientemente Bad Bunny ha sido captado en diferentes lugares en compañía de otras mujeres.

Deux U confirms that Bad Bunny and Kendall Jenner were seen making out at a private club in Los Ángeles yesterday, fans speculate about a possible relationship pic.twitter.com/ljEsFf6sGp