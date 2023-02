También en Hollywood tener un apellido sonoro tiene su ventaja

Samuel Díaz/EFE

Los Ángeles, EE.UU.

El padre de George Clooney era un presentador de noticias y su tía, Rosemary Clooney, cantante y actriz. La célebre Gwyneth Paltrow tiene una madre actriz, Blythe Danner y su padre, Bruce Paltrow, era productor y director.

En Hollywood hay apellidos que se repiten: Depp, Paltrow, Hawke, Stiller, Smith… A algunos actores y actrices la fama y las oportunidades les vienen de familia y en los últimos meses el tema ha tomado fuerza en internet.

Distintos “nepo babies” o bebés del nepotismo, término usado para hablar de hijas e hijos de figuras ya consagradas, se han pronunciado sobre ello.

A mediados de noviembre, Lily Rose Depp, hija de Vanessa Paradis y Johnny Depp, dijo en el número de noviembre de la revista Elle que en internet parecían preocuparse más por la familia de la que vienes que la gente que te elige para los papeles.

“Tal vez metas la cabeza, pero todavía tienes solamente la cabeza metida. Hay mucho trabajo que hacer después de eso”, aseguró.

“Definitivamente puedo decir que nada te va a dar un papel excepto ser la adecuada para ese papel”.

Más tarde, en su cuenta de Instagram y sin mencionarla, Vittoria Ceretti, una modelo italiana, embajadora de Chanel, escribió que había visto una entrevista de una ‘hija de’ y que quería decir algo al respecto: “Sí, entiendo todo eso de ‘estoy aquí y trabajo duro para ello’. Pero realmente me encantaría ver si hubieras aguantado los cinco primeros años de mi carrera”.

Ceretti aseguró que no solo se refería al rechazo, por el que sabía que había pasado, aunque, dijo, pudiera ir a llorar a la mansión de su padre en Malibú.

Se refería a no poder pagar el vuelo de vuelta a casa, estar esperando horas para hacer una prueba mientras el hijo de una estrella le pasaba por delante y tenía gente pendiente de su salud mental.

“No tienes ni idea de cuánto tienes que luchar para que la gente te respete. Lleva años. Tú lo obtienes gratis desde el primer día”, sentenció Ceretti.

“Tengo muchos amigos ‘nepo’ que respeto, pero no puedo soportar escuchar cómo te comparas conmigo. No nací en un cojín cómodo y sexy con vistas. Sé que no es tu culpa, pero, por favor, aprecia y reconoce el lugar del que vienes”.

Zoë Kravitz, actriz, modelo y cantante, es hija de un miembro de la realeza del rock comercial de los ochenta, Lenny Kravitz, y la actriz Lisa Bonet.

Antes de cumplir los diez años ya había debutado en el cine y unos años después lo hizo en televisión.

En una entrevista con GQ en 2022, dijo haber sentido una inseguridad profunda sobre su lugar en la industria del entretenimiento, sobre si por tener padres famosos tuviese menos mérito en su éxito.

“Es completamente normal que la gente esté en los negocios familiares”, aseguró al medio. “Es literalmente de donde vienen los apellidos. Eras un herrero (Blacksmith, en inglés) si tu familia era la familia Black”.

Fenómeno no tan reciente

La también actriz Maya Hawke ha hablado abiertamente sobre el concepto bebé del nepotismo.

Ella es hija de dos actores consagrados de Hollywood, Uma Thurman y Ethan Hawke, y ha aparecido en títulos como “Once Upon a Time in Hollywood” (junto a otra hija de famosos, Margaret Qualley, cuyos padres son Andy MacDowell y Paul Qualley) y “Stranger Things”, entre otros.

“Siento que la única manera de manejar el tema del nepotismo, que definitivamente te da enormes ventajas en la vida, es que vas a tener oportunidades gratis, pero las posibilidades no serán infinitas”, apuntó Hawke a Rolling Stone.

“Así que tienes que seguir trabajando y hacer un buen trabajo. Si lo haces mal, las posibilidades dejarán de llegar. Esa es mi filosofía”.

A propósito de las oportunidades que ofrece tener unos padres bien posicionados en la industria, Paltrow dijo en el programa de Youtube de Hailey Bieber: “Como hija de alguien tienes un acceso que otras personas no tienen, por lo que no compites en igualdad de condiciones por ese lado.

Sin embargo, sí siento que una vez que has metido la cabeza, que has metido de manera injusta, entonces casi tienes que trabajar el doble y ser el doble de buena”.

Colin Hanks lleva el apellido de su padre, uno de los actores más queridos y cotizados de la meca del cine; Dakota Johnson es hija de Melanie Grifith, a su vez hija de Tippi Hedren, y el actor Don Johnson, y Jaden Smith es hijo de los también actores Jada Pinkett y Will Smith. El actor Ben Stiller es hijo de dos famosos cómicos.

Cuando en 2021 el productor Franklin Leonard hizo referencia en una red social a la meritocracia en Hollywood apuntando a un corto en el que los puestos importantes estaban ocupados por ‘hijos de’, Stiller respondió: “Todo el mundo tiene su camino. Deséales lo mejor”.

En la siguiente publicación, Stiller dijo que hablando por experiencia y sin conocerlos de nada, apostaría a que también se enfrentaron a desafíos.

“Diferentes a aquellos sin acceso a la industria. El negocio del espectáculo, como todos sabemos, es bastante duro y, en última instancia, una meritocracia”.