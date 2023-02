Karol G se anota un tercer “sold out” en el Estadio Hiram Bithorn

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Las entradas para la tercera función del espectáculo de Karol G en el Estadio Hiram Bithorn Sosa, en San Juan, Puerto Rico, se agotaron una hora después de abrir la boletaría de Ticketera este jueves a las 10 de la mañana.

“La Bichota” se presentará por tres días consecutivos en la capital boricua. Las presentaciones tendrán lugar los próximos días 10, 11 y 12 de marzo.

“¡Felicitamos a @KarolG en su tercer sold out! ????????‍ Ticketera.com y no hay más na’. Tan sencillo como eso. #Ticketera”, escribió Ticketera junto al afiche del concierto con un lazo rojo que dice ´agotado´ en inglés.

Aunque Karol se expresoo feliz de haber logrado esta hazaña, Ticketera ha recibido queja de usuarios que alegan que su servicio no es el mejor, ya que los mantienen esperando de manera innecesaria sin lograr hacer la compra.

“Era mejor antes en ticket Center y ticket pop que era a suerte y verdad entrabas comprabas y listo nada de esta mierda de fila que no sé cómo acomodan a uno. Porque el concierto ya sold out y todavía tiene a la gente en fila, porque no tumban el sistema y no hacen a la gente perder el tiempo. Yo quisiera saber quién a logrado ser el turno 1 para que nos dé el Training porque ni conectándose a 3 horas antes uno logra comprar aquí”, les comentó un seguidor.

Para estos conciertos, Karol prometió a través de un video publicado en sus historias de Instagram que cantará las canciones de su nuevo álbum, “Mañana será bonito”, que será estrenado el 24 de febrero.

“PR, Puerto Rico, ustedes saben, el 11 y 12 de marzo tengo el estadio Hiram Bithorn, que se hizo sold out súper rápido en el momento que lo lanzamos y siempre la gente estuvo preguntando por una fecha más para que todo el mundo le tocara el show, con el nuevo álbum, con nueva música, y bueno, no sé… Me animé y ya vamos por una tercera pues. Mañana sale la venta de la tercera y última fecha del Hiram Bithorn y que de cora ojalá no se lo pierdan porque ya ustedes saben”, expresó.