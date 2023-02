Fran Rozzano: La nueva voz del romantiqueo urbano

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

El artista español Fran Rozzano cuenta con el apoyo de la compañía Pina Record desde que su fundador, el productor artístico Raphy Pina, descubrió su talento a través del concurso en Instagram “Tienes un minuto”, en octubre de 2020.

Poco tiempo después, específicamente el 28 de enero de 2021, lanzó su primer tema, “Inédito”, junto a un videoclip, donde la cantante dominicana Natti Natasha y Pina dieron a conocer su relación.

En julio de ese mismo año, Fran presentó el sencillo en vivo durante la ceremonia de premiación de Premios Juventud y como si fuera poco, el gaditano se encuentra preparando el lanzamiento de su primer álbum de estudio, “Anubis”, del que se desprende la canción que está promocionando: “Como sabes”.

“Estaba muy nervioso por ser mi primera vez cantando en unos premios, pero me la pase súper bien y artistas que siempre he admirado me pudieron dar sus consejos”.

Su sencillo “Como sabes” es un reggaetón romántico y fue lanzado con su videoclip el pasado 8 de febrero, tiempo en el que ha logrado más de 60 mil reproducciones en YouTube.

Fran paso “de un día para otro”, de hacer su propia versión de éxitos musicales de otro interpretes para sus redes sociales a tener la oportunidad de colaborar con Natti en “Fue tu culpa”, lo que describe como “algo increíble, era algo que yo soñaba desde que me enamoré de la música”, además del apoyo que le está dando una legenda como Daddy Yankee en su primer disco.

“Los covers me hicieron vivir un proceso” hacia la popularidad que ahora está adquiriendo. “Yo sentía que el público latino me apoyaba muchísimo”, pero que ahora gracias a Pina Records pueda llevar sus propias creaciones a lugares más grandes y alcanzar miles de personas al mismo tiempo, “para mi es glorioso”.

Sobre su contacto con Raphy Pina aseguró ser de las mejores cosas que han pasado en su vida. “Un día estar en España y al siguiente estar cruzando el charco, en avión para cumplir mis sueños”.

“Es una experiencia que hoy la sigo recordando y me entra, incluso, vértigo”.

Finalmente, confesó que Pina fue la persona indicada que necesitaba para “llevar a cabo mi idea”.