Nicki Nicole, la argentina que grabó con Rochy RD y en marzo llega a Santo Domingo

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

De las artes visuales a ser jurado del próximo Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, cantar en Coachella, protagonizar Tiny Desk, actuar en The Tonight Show y ganar Premio Lo Nuestro, Nicki Nicole define como un sueño hecho realidad verse logrando tanto en tan poco tiempo y se muestra orgullosa de que otros cantantes con los que comparte nacionalidad también estén poniendo la bandera argentina por todo lo alto.

De manera especial, Niki habló para LISTíN DIARIO sobre el empoderamiento femenino que se está creando dentro de la industria musical.

Para Nicki, que artistas urbanas como Natti Natasha, Karol G, Tokischa, Becky G y sus compatriotas María Becerra, Nathy Peluso, Cazzu, Emilia, Tini Stoessel y Lali Esposito se estén destacando a nivel mundial por decir lo que piensan sin ser juzgadas por su género es un escalón más hacia la igualdad.

Además, señala que entre lo positivo que percibe con ese avance es que ya la gente está aprendiendo que "una mujer puede estar con quien quiera y tener éxito porque tiene talento" y no porque se tuvo que acostar con alguien para llegar donde está.

Asimismo, también habló de la colaboración de Shakira con el productor musical argentino Bizarrap, ya que ambos fueron parte de los inicios de la carrera del otro, siendo Nicki la protagonista de la “BZRP Music Sessions #13”, cuarenta sesiones antes que la colombiana.

“Me siento feliz de que la esté rompiendo como lo está haciendo”, dijo, además de ver como buena y valida la letra que Shakira le dedicó a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué. “No sé si me atrevo hacer lo mismo para un ex (risas)”.

Su acercamiento con República Dominicana

La rapera nacida en Rosario se presentará el próximo sábado 11 de marzo en el festival de música alternativa más importante del país, Isle Of Light, que tendra lugar a partir de las 2 de la tarde en Faro Punta Torrecilla, San Souci, en Santo Domingo.

Aunque su primer contacto con su fanaticada dominicana fue en el remix de “Ella no es tuya” junto al dominicano Rochy RD y el boricua Mike Towers. A pesar de que su participación no fue grabada en el país, Niki está consciente de todos los seguidores que logró a través de esa interacción.



En Isle Of Light también estarán ALT-J y Franc Moody, Polo & Pan, DJ Maya Jane Coles, Los Amigos Invisibles, Buscabulla, Helado Negro, Lee Foss, Paco Versailles. Alex Ferreira, Yendry, The Change, Yasser Tejeda, Calacote, Martox, Nikóla, Poolpo, Le Montro y Colao junto a los Djs Bosteels, Maria Lunares y Ben García, entre otros.

“Espero que El Rochy me acompañe por allá. Me gustaría verlo”, confesó Nicki Nicole.