Los mejores momentos que marcaron este San Valentín

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Este 14 de febrero, Cupido hizo de las suyas entre las parejas del entretenimiento, quienes fueron marcados con propuestas de matrimonio, anuncio de embarazo y espectaculares regalos que saltaron a la vista de sus fanáticos.

Otros demostraron su amor haciendo público su noviazgo, como la reina de belleza y modelo dominicana Maria del Mar Bonnelly y el artista venezolano Danny Ocean, quienes ya habían dado pistas de su romance en el videoclip de “Fuera del mercado”, propiedad del cantante pop urbano, donde ambos juegan el papel protagónico.

Ocean compartió este martes una fotografía junto a su novia, quien emprendió una carrera como actriz en México después de su participación en el certamen Miss República Dominicana Universo 2014, desde un estadio de Chicago, al que asistieron para disfrutar de un partido de baloncesto.

Pamela Sued y Giancarlo Beras-Goico

Pamela Sued y Giancarlo Beras-Goico se dejaron ver dándose un beso en la boca después de mucho tiempo, ya que cabe destacar que la pareja vivió, durante el año pasado, el peor momento de su matrimonio cuando decidieron separarse, pero que con ayuda de profesionales pudieron solucionar sus problemas y volver a estar juntos.

“Nuestro amor es mi balance, lo que me sostiene, lo que me fortalece, lo que me inspira. Por eso agradezco a Dios de tener en mi vida una mujer tan maravillosa como tú. Te amo”, escribió Beras-Goico en una publicación, donde sellaron su reconciliación con un beso.

Por su lado, Sued comentó: “Mi san valentin since 2004 y seguimos contando”.

Yubelkis Peralta

Aunque Yubelkis Peralta disfrutó una cena romántica con su esposo, el empresario Marcos Bona, la comunicadora también celebró su Día de los Enamorados ´rompiendo ojos´ con su nuevo vehículo: una yipeta Mercedes-Benz.

Peralta publicó su regalo con un gran lazo rojo encima.

Jennifer López y Ben Affleck

Como una prueba de amor, Jennifer López y Ben Affleck atrevieron a marcar sus cuerpos con los nombres e iniciales de ambos.

JLo mostró el símbolo de infinito con una flecha en el centro en el que se puede leer “Ben” en un extremo y “Jennifer” en el otro.

De igual manera, el protagonista de “Batman” también reveló el arte que se hizo debajo de la axila con las letras “B” y “J” con motivo al Día del Amor y la Amistad o San Valentín para rendir tributo a su relación con la cantante de origen boricua.

Marc Anthony y Nadia Ferreira

Finalmente, Marc Anthony y Nadia Ferreira confirmaron un secreto a voces: esperan su primer hijo juntos.

La pareja que contrajo nupcias hace 18 días reveló la noticia este 14 de febrero con una tierna foto en las manos de ambos posan junto al abultado vientre de la beldad paraguaya.

“El mejor regalo de San Valentín! Gracias Dios por esta bendición tan grande en nuestras vidas.”, dice el mensaje que acompaña la imagen.

La Materialista y Eury Matos

El mánager de El Alfa, Eury Matos, y la producción del relity show de Telemundo “La Casa de los Famosos 3” se unieron en complicidad para sorprender a la cantante urbana dominicana La Materialista con una espectacular propuesta de matrimonio que fue transmitida en vivo en televisión internacional.

La urbana, quien se encuentra en México participando en el programa de la cadena estadounidense de habla hispana, rompió en llantos al ver a su futuro esposo de rodillas ante ella.

Franklin Mirabal y Penny Báez

El cronista deportivo Franklin Mirabal reafirmó su compromiso con su novia Penny Báez, con quien se había comprometido en mayo de 2021 y planeaba casarse el 18 de diciembre de ese año, pero los planes fueron suspendidos “por razones de fuerza mayor y que tienen que ver con lo más preciado para un ser humano que es la salud. En nuestro caso, un familiar”.

Este martes, con motivo al Día del Amor y la Amistad o San Valentín, Mirabal sorprendió a su futura esposa con una segunda propuesta de matrimonio que la emocionó tanto o igual que la anterior.

En esta ocasión, confirmaron el mes de agosto para subir al altar y jurarse amor eterno.