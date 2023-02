Susy Díaz dijo “Sí, acepto” al “único perro” que no la abandona

Santo Domingo RD

Con motivo al día de los enamorados, la expolítica peruana Susy Díaz sorprendió a sus seguidores dándole el “Sí, acepto”, a su mascota “Chiki”, con quien comparte desde hace 18 años.

“Me voy a casar con el único perro que me dura 18 años. El único que no me engaña y no me hace la de Piqué”, expresó la figura de la farándula peruana.

Según las informaciones recogidas en medios internacionales, Ivonne Susana Díaz Díaz, como es su nombre completo, llegó en limosina y vestida de novia para contraer nupcias matrimoniales con su amor de cuatro patas.

Al terminar la ceremonia llenó de halagos al cachorro, quien ya había aparecido en los videos de la peruana.

“Con el amor de mi vida, el único que me da alegría, el que está ahí cuando se me revuelca el mar”, dijo la mujer.

La Municipalidad de Surco, una ciudad peurana organizó un evento masivo muy peculiar por San Valentín: las personas que tenían mascotas podrían "contraer matrimonio" completamente gratis,

Fue así como Susy aprovechó la oportunidad y se casó con su perrito, llegando a la ceremonia con un vestido totalmente blanco y con su perrito vestido con un traje negro, de igual forma, la celebración contó con los anillos de “los recién casados” .