Dos novios se piden matrimonio mutuamente durante concierto de Jay Wheeler

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Durante el concierto del cantante puertorriqueño Jay Wheeler, una pareja de novios fanáticos de la música del exponente de pop urbano se pidieron matrimonio la noche de este martes frente a miles de personas sobre el escenario del Amway Center, en Orlando, Florida.

La joven mujer subió a tarima, donde estaba Wheeler, y se arrodilló con anillo en mano frente al hombre, a quien describió como la persona que estuvo con ella en un momento en el que su salud no era la mejor, “dormía conmigo, me bañaba, me daba comida”, pero éste la levantó para tomar su lugar y ser él quien le hiciera la romántica pregunta con su propia sortija, que también tenía preparada para sorprender a su prometida.

“Yo me crié como una persona del tiempo de antes”, dijo el novio, robándose el aplauso y gritos de los presentes que segundos antes eran para su novia, quien acusó a Wheeler de ser cómplice, aunque “El Rey del Romantiqueo” negó haberse puesto de acuerdo con alguien para lo ocurrido.

En octubre, Jay Wheeler también se comprometió con su ahora esposa Zamira Zambrano en el Coliseo José M. Agrelot de Puerto Rico horas antes del primer de los cuatro conciertos que ofreció en ese lugar, en ese mismo mes.

Y finalmente, la pareja de casó el 21 de diciembre en una ceremonia civil a la que solo asistieron gente muy cercana.