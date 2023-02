Myriam Hernández desborda el romance en el Teatro Nacional

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo, RD.

Con ocho músicos en escena y a casa llena, la cantante chilena Myriam Hernández ofreció a su público dominicano una noche cargada de amor y desamor interpretando sus más emblemáticas canciones y su nuevo repertorio.

“El amor es el sentimiento más poderoso y mágica, pero está lleno de situaciones complicadas”, dijo la artista casi a mitad del concierto para interpretar la canción “Como se puede amar así”.

En su regreso a la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional con su espectáculo “Mi Paraíso”, que reúne sus principales éxitos y las canciones de su más reciente álbum “Sinergia”, la artista volvió a mostrar su fuerza interpretativa dentro de una escenografía que ambientaba cada canción.

En su primer tiempo, la artista interpretó canciones nuevas combinadas con éxitos como: “Se me fue”, “Yo te debo tanto”, “Te he robado nada”, “Como no voy a extrañarte”, “Eres”, “La fuerza del amor”, “El hombre que yo amo”, “Cómo se puede amar así”, “Mío”, entre otras.

“Esta ha sido una noche maravillosa y espero que ustedes la hayan disfrutado tanto como yo”, manifestó la artista para interpretar la canción “Huele a peligro”, compuesta por el maestro Armando Manzanero, para quien pidió un gran aplauso.

La cantante agradeció al público la oportunidad de este reencuentro, asimismo fue sorprendida por un fanático que le entregó un regalo y cantó con ella en un emotivo y mágico momento de complicidad.

La chilena compartió canciones que fueron coreadas a una sola voz por la sala como: Peligroso Amor’, ‘Huele a Peligro’, “Recuérdame”, “Te pareces tanto a él”, entre otras.

Myriam Hernández es considerada una de las cantantes latinas más admiradas, con tres décadas de sólida trayectoria y actividad internacional.

Con una ovación de más de un minuto de pie, el público despidió a Miryan Hernández, mientras ella les regalaba la canción “Cuanto te amo” a las 10:23 de la noche de este martes 14 de febrero.