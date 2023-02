Laura Pausini cantará en Madrid, Milán y Nueva York en un mismo día

EFE

Roma, Italia

La cantante italiana Laura Pausini celebrará los 30 años de su carrera con un maratón de conciertos gratuitos que le llevará a cantar en Nueva York, Madrid y Milán en apenas 24 horas, desde la noche del 26 de febrero al 27 de febrero.



"¡Actuaré en un teatro de cada ciudad (porque así es como comenzó mi carrera), diez canciones en vivo (una década en cada ciudad) y un avión justo después para unirme a vosotros durante 24 horas!", indicó la cantante en una carta dirigida a sus fans a través de sus redes sociales.



El maratón comenzará en el Teatro Apollo de Nueva York el 26 de febrero por la tarde, cuando en Europa ya será el día 27, para después continuar en la sala The Music Station de Madrid y finalizar en Milán en el Teatro Carcano.



"El 27 de febrero de 1993, tenía 18 años y gané el Festival de Sanremo en la categoría de nuevo artista con 'La Soledad'. Vosotros me elegisteis a mí; vosotros llegasteis a mi vida y revolucionasteis todo", explicó la italiana sobre la elección de la fecha.



Todos los recitales estarán abiertos al público, con entrada libre previa inscripción y sujeto a disponibilidad, informó su representante en un comunicado.



La cantante afirmó que ha estado preparándose "vocal y físicamente durante meses para tener éxito en esta carrera de relevos".



"Durante años, habéis sacrificado mucho para ir a mis conciertos y estar conmigo y quiero mostraros el profundo amor que siento y las locuras que estoy dispuesta a hacer por vosotros", añadió.



El maratón no será la única celebración de Pausini por sus tres décadas de éxito ininterrumpido, ya que en verano protagonizará dos conciertos en dos lugares emblemáticos: la plaza de San Marcos de Venecia el próximo 30 de junio y el 21 de julio en la monumental plaza de España de Sevilla.



Pausini ha vendido más de 75 millones de copias de sus once discos de estudio, además de otros de recopilatorios y colaboraciones, y ha ganado un Grammy, cuatro Latin Grammy y un Globo de Oro, premios a los que se ha sumado su reciente nominación al Óscar por la banda de la película "La vita davanti a sé" (2020).