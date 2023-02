Rod Stewart, un rockstar y estrella de lujo en Altos de Chavón

Pachico Tejada

Santo Domingo RD

En su primer encuentro con el público dominicano, el cantante británico Rod Stewart realizó la noche de este sábado en Altos de Chavón, un recorrido por buena parte de su historia musical.

Con puntualidad alemana, el espectáculo del artista, caballero del imperio británico inició a las 8:30 de la noche, como estaba anunciado, distinto a otros shows, cuando todavía algunas personas estaban entrando al emblemático escenario ubicado en La Romana, al este de República Dominicana.

Con el desparpajo, la energía y buena vibra que le ha caracterizado por más de cinco décadas de carrera, Roderick David Stewart, nombre real del artista, se movió por la escoba ataviado con trajes de colores brillantes, ante una audiencia en su mayoría adulta que coreó las estrofas de temas como “Some Guys Have All the Luck”, “Young Turks” o “Infatuation”, tema con el que abrió el concierto.

Más adelante recordaría a su amigo, el guitarrista Jeff Beck, fallecido el año pasado, y con quien compartió sirviendo de vocalista en The Jeff Beck Group, y quien le acompañó, luego en solitario en la grabación de ese tema, que pertenece al álbum “Camouflage”, de 1984.

Con una banda integrada por nueve músicos y tres cantantes, con un talento que no necesitaba del brillo de Stewart para resaltar.

Los instrumentistas, seis masculinos e igual número de femeninas, se hicieron cargo del escenario interpretando temas como “Hot Stuff”, popularizado por Donna Summer, o “Lady Marmalade”, de LaBelle, en momentos en que Stewart se tomaba tiempo para cambiarse de ropa.

En uno de esos cambios regresó a escena con una chaqueta amarilla sobre una camisa azul, momento que aprovechó para rendir tributo a Ucrania, recordando que esos colores son los de la bandera del país europeo en conflicto bélico con Rusia.

Un show variado y con recursos visuales, que no permitió al público dejar de estar en atención de lo que los artistas ofrecían, tuvo un espacio acústico en el que fueron interpretadas baladas como “You're in My Heart (The Final Acclaim)”, “ Have I Told You Lately”, o “Tonight is The Night”.

Una de las canciones mejor recibidas por la audiencia fue “Forever Young”, publicada en 1987, y que en esta ocasión fue realizada con un toque especial de tambores hecho por tres de las chicas de la banda, y en la que se rememoró el origen celta de los británicos, con imágenes de gaiteros escoceses en la pantalla gigante.