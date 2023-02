Hombres famosos que han tomado la iniciativa para anunciar una ruptura amorosa

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Algunos psicólogos aseguran que al hombre se le hace difícil tomar la iniciativa a la hora de terminar una relación. Anuel AA anunció este jueves su ruptura amorosa de Yailin la más viral, aunque no sabemos quién dejó a quién, él fue el primero y el único hasta ahora en hablarlo.

Como Anuel, otras figuras masculinas como Dj Sammy, Christian Nodal, Cosculluela, Albert Pujols y Fernando Carrillo han anunciado el fin de su relación, e incluso, se han atrevido a pedir el divorcio.

Dj Sammy

Dj Sammy fue tildado de ´mujercita´ cuando en 2020, decidió hacer pública su separación de la presentadora Jenn Quezada, quien se negaba a dar a conocer la noticia.

Sammy explicó que lo hacía porque no querían que, mientras su expareja estuviera sola en actividades o con otro hombre, pensaran en una infidelidad.

Al momento de contar su versión sobre la razón de su separación, el Dj dijo de manera muy diplomática: “problemas internos”.

“Yo decidí publicar porque Jenn es una mujer que trabaja en la calle o sea, discoteca, presentadora de eventos, host, todo. Una mujer siempre que tú la vea sola (que la mayoría de veces yo la acompañaba) pero desde que tú la empieza a ver sola, que se mueve para acá, se mueve para acá, hay un paquetón de especulaciones”, escribió en su historia de Instagram.

Christian Nodal

En febrero de 2022, él mismo, el cantante de regional mexicano Christian Nodal, confirmó el rompimiento de su compromiso con Belinda a través de un comunicado dirigido "a todos mis fans y amigos de la prensa" que siguieron los constantes capítulos de esta telenovela real que duró más de un año.

"Quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo", publicó Nodal en una historia de Instagram

Más tarde, se especuló que la intérprete de “Luz sin gravedad” le pedía mucho dinero a Nodal, quien también reveló conversaciones con su exprometida , donde ésta le pedía hasta para llevar a sus padres al dentista. Supuestamente ella, ya le debía 4 millones de dólares.

Cosculluela

El programa de televisión “Lo sé todo” contó que Cosculluela pidió al Tribunal de Caguas, Puerto Rico, el divorcio de su esposa, la influencer y empresaria dominicana Jennifer Fungenzi, alegando ruptura irreparable luego de casi 7 años de matrimonio.

José Fernando Suárez, mejor conocido como Cosculluela, también solicitó la custodia total de los dos hijos que tiene en común con Fungenzi.

Albert Pujols

En abril de 2022, el pelotero dominicano Albert Pujols anunció a través de un comunicado que le pediría el divorcio a su esposa Deidre tras 22 años de matrimonio.

“Tristemente luego de 22 años de casados he tomado la decisión de pedirle el divorcio a mi esposa Deidre. Entiendo que este no es el mejor momento para una noticia como esta, especialmente con el día de apertura tan cerca y teniendo en cuenta otros aspectos que han sucedido recientemente. Decisiones como esta no se toman de la noche a la mañana y este es un desenlace que nunca quise que sucediera”, expresó.

Fernando Carrillo

El caso más reciente fue el del actor venezolano Fernando Carrillo, quien explicó el mes pasado que él y su esposa, Gabriela Rodríguez, decidieron separarse después de contraer nupcias en 2021, mismo año en que nació el hijo de ambos, Milo.

Fue en una publicación en su cuenta de Instagram que el galán de telenovelas explicó que su separación se realizó en los mejores términos.

“A 3 años de nuestra unión y dos de casados, esta pareja real ha decidido separarse y continuar el camino separados pero unidos en el amor hacia nuestro amado hijo Milo”.