Jesús Nova habla de su nuevo programa “Quisqueya en la Mañana”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El comunicador Jesús Nova nos presenta su nuevo proyecto "Dominicana en la mañana", que los radioyentes pueden escuchar de lunes a viernes, de 7:00 a 9:00 a.m., por Dominicana FM.

El locutor que dirige la división radial de la Corporación Estatal de Radio y Televisión, que cuenta con tres emisoras: Dominicana FM, Quisqueya FM y Radio Santo Domingo AM, es el invitado especial este domingo 12, en el programa Fiestas y Personalidades.

En su conversación con Yenny Polanco, Nova cuenta de su respeto hacia los micrófonos y quienes están escuchándolo. “Me gusta sentirme libre, documentar mis informaciones, hablar claro y sin injusticia, así soy feliz. Hay quienes no me aceptan, pero la vida es así, al final tengo más gente que me quiere que las que no. Insisto en decir el día que no tenga nada que decir o que me siente frente a un micrófono y no tenga nada que ofrecer me dedico a otra cosa”. señaló.

Kosaky Subervi se fue para el Carnaval de la Vega con Mr. Tours, nos trae lo nuevo y las incidencias que estarán en cada domingo de fiesta cultural en el tradicional desfiles de comparsas y disfraces.

También, recorremos el país con Salvador Batista y hablamos de Migración con Anny Polanco.

Fiestas y Personalidades se transmite cada domingo, a las 7:00 p.m., por RTVD canal 4, BTV Bávaro, y Miavision canal 8 y 97 de Claro TV, Unikradio.net los martes.