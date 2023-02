Bad Bunny reaparece en su Instagram luego del Grammy

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

El exponente de música urbana nacido en Puerto Rico, Bad Bunny, reapareció este lunes a través de su cuenta de Instagram tras ganar un Grammy a Mejor álbum latino de música urbana por “Un Verano Sin Ti” y dar apertura a la pasada edición de esa premiación, celebrada el 5 de febrero en el Crypto.com Arena, antiguo Staples Center, en Los Ángeles, California.

Bad Bunny agradeció en una publicación junto a varias fotografías de su experiencia en el galardón anglosajón, donde puso a bailar a todos los presentes a ritmo de merengue con “Después de la playa”, en colaboración con el músico Dahian El Apechao, quien también participó tocando su teclado en la majestuoso evento.

“La palabra más bonita que existe es: Gracias. Soy agradecido con Dios, con la vida, con el amor que recibo. Agradecido de poder vivir momentos que nunca imaginé. Agradecido de las personas que me quieren de verdad, los que me apoyan genuinamente, los que me entienden y por los que no también. Agradecido de poder hacer lo que más amo, música. Me siento feliz, me siento orgulloso de mi y por eso doy gracias”, escribió.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, decidió poner su Instagram privado, el 9 de enero, tras las críticas que recibió después de su incidente con una fanática que lo abordó mientras disfrutaba de un paseo por Casa de Campo, La Romana (al este de República Dominicana), para tomarse una foto con él.

“Me van a extrañar...”, escribió el trapero en la biografía de su Twitter y cambió su foto de perfil en esa misma red social, sustituyéndola por una de Bart Simpson a propósito de la supuesta predicción que tuvieron Los Simpson en el videclip de su tema "Te deseo lo mejor", lanzado el 24 de diciembre de 2021.