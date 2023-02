Christian Nodal: "El mariachi no es un estilo solo para la gente mayor"

EFE

Madrid

Christian Nodal, la joven promesa del regional mexicano que el próximo 20 de mayo cumplirá el "sueño" de tocar por primera vez en España, en el emblemático Wizink Center de Madrid, destaca a EFE que el género del mariachi "no es un estilo sólo para la gente mayor" y que "cada vez gusta más a la gente joven".



Nodal, que nació en 1999 en Caborca (Sonora), una pequeña ciudad al norte de México, en una familia de músicos que le ayudaron a crecer en un ambiente cargado de melodías norteñas y sonido de muchos instrumentos, tenía "muy claro" desde pequeño que quería llevar sus raíces por bandera, por lo que decidió darle una vuelta al género de los mariachis de su país creando un sello de identidad propio al que bautizó como "mariacheño".



"Lo que hice fue meter la esencia norteña a la base que ya tenía el mariachi de por sí. Lo que quería era darle un aire fresco a este tipo de música para que enganchara con la juventud y no solo con la gente más mayor, que es la que originalmente suele escuchar este tipo de música", explica.



SUEÑOS HECHOS REALIDAD



Y lo ha conseguido, pues con tan solo 24 años no solo tiene millones de escuchas en Spotify y reproducciones en Youtube, sino que también acumula cinco Latin Grammy, ocho Latin Billboard y once Latin AMA Awards, entre otros.



"Para un músico tener un Grammy lo es todo y yo tengo cinco, así que no me puedo sentir más que afortunado; es un sueño hecho realidad, porque estos premios reconocen al músico, al artista, al ingeniero, a la producción, a todo. Además, de unos meses para acá, fue muy bonito ver cómo los fans valoran mucho eso, porque todo esto que me está pasando es un logro también para ellos", apunta.



Ahora, para "agradecer el calor de su público español", el mexicano regresará el próximo 20 de mayo al Wizink Center (estuvo en el 2017 acompañando al español David Bisbal en su concierto) con su gira "Tour Forajid2", cumpliendo de esta manera otro de sus sueños.



"Siento una mezcla de emoción y nervios. Ya tuve una prueba con David Bisbal y me enamoré de la calidez de las personas de aquí. Tan solo soñaba con poder venir a España y dar un concierto. Y ahora que por fin lo veo hecho realidad, estoy que no me lo creo, me tiene muy emocionado esta noticia y siento que poco a poco voy cumpliendo todos mis retos", dice.



ALGUNA SORPRESA



Con un setenta por ciento del aforo vendido, Nodal, que ha colaborado con artistas de la talla de los estadounidenses Romeo Santos y Christina Aguilera o los colombianos Camilo y Sebastián Yatra, afirma que le "está tirando" a alguno de ellos para que pueda venir al espectáculo.



"Estoy preparando alguna sorpresa bien buena. Voy a ofrecer un buen show con una mezcla de luces y música explosiva. También aproximadamente unos veinte mariachis me acompañarán y voy a traer bailarines para que la gente vea y conozca nuestro folclore”, detalla.



El "Tour Forajid2" llegará además posiblemente con un nuevo EP bajo el brazo. "Hace poco lancé la primera parte, ‘Forajido’, y ahora acabo de presentar la primera canción de la segunda parte, ‘Por el resto de tu vida’, con -la argentina- Tini. Yo creo que, de aquí al Wizink Center, saldrán unas cuatro o cinco canciones más", avanza.



El artista adelanta que alguna de las colaboraciones que vienen son con el puertorriqueño Ozuna, el colombiano Feid, el estadounidense Gunna o la argentina Cazzu, entre otros, y aunque sean de distintos géneros confiesa que él “siempre mantendrá su esencia”.