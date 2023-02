Dj Diplo dice que Beyonce´ compró un Grammy y queda captado en vivo durante la premiación

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

“Ellos lo compraron”, se ve decir a Dj Diplo tras Beyonce´ ser mencionada anoche como la artista con más Grammys de la historia al alzarse con su tercer gramófono de la noche y el número 32 de su carrera, superando al difunto Georg Solti, quien ganó 31 veces en los Premios de la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias.

Beyonce´ logró la hazaña musical cuando ganó el Grammy a “Mejor álbum de baile/electrónico” por ´Renaissance´, donde competía con Diplo, Odesza, Rüfüs Du Sol y Bonobo. Asimismo, Diplo también perdió frente a Queen Bey en “Mejor grabación dance/electrónica”.

Beyoncé, quien también ganó en las mejor interpretación de R&B tradicional por "Plastic Off the Sofa"; mejor canción de R&B por "Cuff It" y por mejor álbum dance electrónico por "Renaissance", también reconoció el trabajo de los productores y colaboradores de su séptimo álbum de estudio, lanzado el 29 de julio de 2022.

“¡Muchas gracias por los premios Break my soul y Cuff it! Para The dream, Tricky, Hov y Big Freedia. ¡Los amo a todos! Syd, siempre he sido tan fan tuyo. Gracias. Nova Wav, Morten Ristorp, Raphael Saadiq y Nile Rodgers, gracias por participar en Cuff it. Muchas gracias a Sabrina Claudio, Nick Green y Patrick Paige II. Plastic off the Sofa es mi canción favorita de Renaissance la mayoría de los días. Sin embargo, es difícil elegir. Haaaa.”, escribió en su Instagram.