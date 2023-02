¿Cómo Bad Bunny conoció al dominicano que puso a Taylor Swift a bailar merengue en los Grammys?

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

El músico dominicano Luis Daniel Frías Félix, conocido artísticamente como Dahian El Apechao, se convirtió la noche de este domingo en el primer artista dominicano en actuar sobre el escenario de los Grammys.

Dahian participó junto a Bad Bunny con el tema ´Después de la playa´, que corresponde al último álbum del trapero puertorriqueño, “Un Verano Sin Ti”, con el que ganó Mejor Álbum de Música Urbana en la sexagésima quinta edición (65°) de la premiación creada por la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias.

El merengue de calle o mambo puso a bailar hasta a una de las artistas estadounidenses del momento, Taylor Swift, en la apertura de los Grammys, quien se volvió tendencia por sus contagiosos pasos de baile que quedaron captados en televisión internacional.

Al entrar al salón del Crypto.com Arena, antiguo Staples Center, ´El Conejo Malo´ dijo en español: “Yo quiero saber si los Grammy están listos para la verdadera fiesta”.

¿Cómo Dahian El Apechao conoció a Bad Bunny?

El 10 de mayo de 2022, durante una entrevista en el programa ´Gobierno Urbano´, tras el lanzamiento de “Un Verano Sin Ti”, el pasado 6 de mayo, Dahian El Apechao dijo que el manager de Amennazzy fue quien lo contactó para su colaboración con Bad Bunny, con quien se reunió en un estudio de República Dominicana al día siguiente.

Dahian contó que ´El Conejo´ llegó acompañado con varios miembros de su equipo de trabajo, luciendo un pasamontañas que le cubría gran parte del rostro, además con la idea de lo que deseaba hacer para su disco y con la limitante de no tomar ninguna imagen para proteger la exclusividad del proyecto.

“Me dice Tito ´Apechao, Apechao, te necesito para esto, esto, esto y esto´, pero todavía no me dice, ´vamos a grabar con un artista duro, Apechao´, yo pensaba que era para el Nene, ´arma el convoy, ¿cuánto es que se va para eso?, ¿tanto? Arma el convoy para mañana mismo´, ¿cómo para mañana? ´Llévese de mí que es algo muy importante que vamos a grabar´. Yo pensaba que él (Tito) me estaba dando cotorra”, explicó El Apechao previo a asegurar que también tuvo como exigencia no tener celulares ni otras personas en el lugar para proteger la exclusividad.

“Llegó la hora estábamos en el estudio, está todo el mundo organizadito, está todo el mundo callado, llega un señor de estos amarillos gringos de aquel lado, entró al estudio, chequeó el estudio, dije yo ´bueno, llegaron la gente´, pero en verdad yo todavía no espero que él va a llegar ahí”, agregó.

Dahian, quien es oriundo de Villa Altagracia y creador de éxitos como “Con cotorra no”, interpretado por Sujeto Oro 24, señaló esa experiencia como la mejor de su carrera sin esperar que cinco meses más, esto lo llevaría a presentarse en el Estadio Olímpico y a formar parte de la gira World's Hottest Tour junto al cantante boricua, hasta cantar anoche en los Grammys anglosajón.