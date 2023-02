Cindy Williams, actriz de 'Laverne & Shirley', muere a los 75 años

AP

Los Ángeles, EE.UU.

Cindy Williams, quien fue una de las estrellas más reconocidas en Estados Unidos en las décadas de 1970 y 1980 por su papel de Shirley junto a Laverne de Penny Marshall en la querida comedia "Laverne & Shirley", falleció. Ella tenía 75 años.

Williams murió en Los Ángeles el miércoles después de una breve enfermedad, dijeron sus hijos, Zak y Emily Hudson, en un comunicado emitido el lunes a través de la portavoz de la familia, Liza Cranis.

“El fallecimiento de nuestra amable e hilarante madre, Cindy Williams, nos ha traído una tristeza insuperable que nunca podría expresarse realmente”, dijo el comunicado. “Conocerla y amarla ha sido nuestra alegría y privilegio. Era única, hermosa, generosa y poseía un brillante sentido del humor y un espíritu resplandeciente que todos amaban”.

Williams trabajó con algunos de los directores más elitistas de Hollywood en una carrera cinematográfica que precedió a su cambio de tiempo completo a la televisión, apareciendo en "Travels With My Aunt" de George Cukor de 1972, "American Graffiti" de George Lucas de 1973 y "The Conversation" de Francis Ford Coppola. ” de 1974.

Pero fue mucho más conocida por "Laverne & Shirley", el spin-off de "Happy Days" que se emitió en ABC de 1976 a 1983 y que en su mejor momento fue uno de los programas más populares de la televisión.

Williams interpretó a la mojigata Shirley Feeney para la más libertina Laverne DeFazio de Marshall en el programa sobre un par de compañeros de cuarto de cuello azul que trabajaron duro en la línea de montaje de una cervecería de Milwaukee en las décadas de 1950 y 1960.

“Eran personajes queridos”, dijo Williams a The Associated Press en 2002.

DeFazio era de mal genio y estaba a la defensiva; Feeney era ingenua y confiada. Los actores se inspiraron en sus propias vidas para inspirarse en la trama.

“Hacíamos una lista al comienzo de cada temporada de los talentos que teníamos”, dijo Marshall a la AP en 2002. “Cindy podía tocarse la nariz con la lengua y la usamos en el programa. Hice claqué”.

Williams le dijo a The Associated Press en 2013 que ella y Marshall tenían "personalidades muy diferentes", pero que las historias de los dos chocando durante la realización del programa eran "un poco exageradas".

La serie fue el raro éxito de la cadena sobre personajes de la clase trabajadora, con su canción de apertura de autoempoderamiento: "Danos cualquier oportunidad, la tomaremos, léenos cualquier regla, la romperemos".

Esa apertura se volvería tan popular como el programa mismo. El canto de Williams y Marshall de “schlemiel, schlimazel” mientras saltaban juntos se convirtió en un fenómeno cultural y en una pieza de nostalgia que se invoca con frecuencia.

Marshall, cuyo hermano, Garry Marshall, co-creó la serie, murió en 2018 .

La actriz Rosario Dawson compartió un video del tema de apertura en Twitter el martes.

“Cantando esta canción con tanta gratitud por las dos, señoras”, tuiteó Dawson. “Joyas absolutas. Unidos de nuevo… Descansa en el Paraíso Cindy Williams”.

El programa también estuvo protagonizado por Michael McKean y David Lander como Lenny y Squiggy, los extraños parásitos de Laverne y Shirley. Lander murió en 2020 .

McKean rindió homenaje a Williams en Twitter con un recuerdo de la producción.

“Entre bastidores, temporada 1: estoy fuera del escenario esperando una señal. El guión ha sido difícil, así que estamos dando el 110% y la audiencia se lo está pasando genial”, tuiteó McKean. “Cindy se desliza a mi lado para hacer su entrada y con una sonrisa gloriosa, dice: '¡Se está cocinando!' Amén. Gracias, Cindy.

Cuando los índices de audiencia bajaron en la sexta temporada, los personajes se mudaron de Milwaukee a Burbank, California, y cambiaron sus trabajos en una cervecería por un trabajo en una tienda por departamentos.

En 1982, Williams quedó embarazada y quería que se redujeran sus horas de trabajo. Cuando no se cumplieron sus demandas, abandonó el set y presentó una demanda contra su compañía de producción. Apareció con poca frecuencia durante la última temporada.

Williams nació como una de dos hermanas en el área de Van Nuys de Los Ángeles en 1947. Su familia se mudó a Dallas poco después de que ella naciera, pero regresó a Los Ángeles, donde comenzó a actuar mientras asistía a la escuela secundaria de Birmingham y se especializaba en artes escénicas en LA City College.

Su carrera como actriz comenzó con pequeños papeles en televisión a partir de 1969, con apariciones en "Room 222", "Nanny and the Professor" y "Love, American Style".

Su papel en “American Graffiti” de Lucas se convertiría en un papel definitorio. La película fue precursora de un boom de nostalgia por la década de 1950 y principios de la de 1960 que seguiría. "Happy Days", protagonizada por su coprotagonista de "American Graffiti", Ron Howard, se estrenaría al año siguiente. Los personajes de Laverne y Shirley hicieron su primera aparición en televisión como fechas de Fonzie de Henry Winkler antes de tener su propio programa.

Lucas también la consideró para el papel de la Princesa Leia en "Star Wars", un papel que fue para Carrie Fisher.

En las últimas tres décadas, Williams hizo apariciones especiales en docenas de series de televisión, incluidas "7th Heaven", "8 Simple Rules" y "Law and Order: Special Victims Unit". En 2013, ella y Marshall aparecieron en un episodio tributo a "Laverne & Shirley" de la serie de Nickelodeon "Sam and Cat".

El año pasado, Williams apareció en un espectáculo de una sola mujer lleno de historias de su carrera, " Me, Myself and Shirley ", en un teatro en Palm Springs, California, cerca de su casa en Desert Hot Springs.

Williams estuvo casada con el cantante Bill Hudson del grupo musical Hudson Brothers desde 1982 hasta 2000. Hudson fue padre de sus dos hijos. Anteriormente estuvo casado con Goldie Hawn y también es el padre de la actriz Kate Hudson.