Ana Gabriel: popular por sus canciones de amargue, que también generan bromas en redes sociales

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Ana Gabriel despertó las ansias dominicanas por verla de nuevo en vivo. Se anticipa un lleno completo del Palacio de los Deportes, el próximo 29 de abril, con su gira mundial "Por amor a ustedes". También son inevitables las bromas de lo que producen sus canciones románticas.

Desde que se anunció su presentación en Santo Domingo, usuarios de las redes sociales bromean por el efecto de sus canciones, sobre todo "las de amargue", relacionadas a cuando las mujeres hacen los quehaceres del hogar.

El humorista Gerard Ogando fue el primero en reaccionar en el post de Listín Diario sobre la presentación. "Con el patrocinio de Ajax Cloro y Omo Multiactivo", escribió él.

¿Puedo ir con mi suape?", pregunta el comediante Fernando Pucheau, a lo que Katherine Rodríguez responde: "Tú veee Arturobueno3, deben dejar entrar con el suape".

La mención del instrumento de limpieza es reiterativa en los comentarios en el Instagram de Listín Diario. "Llevaré mi suape para cantarla suapiando", postea Elyth_17, y Soribel_ le contesta: "Yo llevo la escoba, así dividimos el trabajo, pal de frías también, ¿qué dices?". LauLopez18_ le señala que "no es relajo" y Soribel le responde: "Pero claro, cualquier cosa hasta una lavadora llevamos". Entonces quedaron de juntarse. Lo más seguro que así lo hagan.

La Dra. Elaine18 evoca la canción "Luna, tú que lo ves", para comentar que en el concierto "estarán las lágrimas rodando".

"Luna" es también el título del noveno álbum de estudio grabado por la cantautora mexicana, lanzado el 9 de noviembre de 1993. Ese disco incluyó los títulos "Dímelo de frente", "Tu nombre es traición" y "Pacto de amor".

Franciscoj_31 dice que si va "será con XV, no cojo esa ya no" y Stephanieabrec pregunta si permitirán entrar bebidas, por ejemplo: cloro.

Yokaresnel_ afirma que "ese día se limpia hasta las tuercas de los asientos" en el Palacio de los Deportes.

Johanny2720 apela a la canción "Soy como quise ser", que reza: "Soy como quise ser y nadie me controla el alma. Amé cuanto pude amar, gozé de todo en abundancia, la vida yo disfruté y nunca me he negado nada".

"Soy como quise ser" está incluida en álbum 13 de estudio titulado "Soy como soy", lanzado en abril de 1999.

Yailin la Más Viral tampoco se queda fuera del tema al recordarse el impasse que la dominicana y la mexicana sostuvieron en junio pasado cuando la cantante romántica dijo que no conocía a la ahora esposa del reguetonero Anuel y después se disculpó por eso.

El domingo, Yailin compartió un video en su historias de Instagram, en la que se ve y se oye a Ana Gabriel cantando el tema "Tú lo decidiste".

El comunicador Wilson Sued describe sus expectativas de la manera siguiente: "Primero que todo, ya compré mi detroSaaaa y ubiqué el centro de salud más cerca del evento. Ahora rentaré un piso dos días antes próximo al lugar y a esperar que pongan las boletas donde caiga el sudor de la china".

Karolyn367 manifiesta su sentir: "Yo pienso que dominicana que se respete tiene que haber limpiado aunque sea una vez en su vida escuchando a Ana Gabriel, es que sus canciones llevan un ritmo para eso; esta misma de la publicidad te hace llevar el suaper con son y estilo, eso sin contar que te sirve de micrófono, es un arte limpiar con esta mujer de fondo".

La canción a la que Karolyn se refiere es "¿Quién como tú?", uno de sus temas más populares y que también es el título del quinto álbum de estudio lanzado al mercado bajo el 12 de diciembre de 1989. El álbum fue dirigido y producido por el compositor y productor musical cubano-español Óscar Gómez.

La producción fue nominada para el Premio Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino en la 33°. edición anual de los Premios Grammy celebrada el 20 de febrero de 1991, aunque el ganador ese año fue "¿Por qué te tengo que olvidar?", extraído del álbum "Niña" (1990) grabado por el cantautor puertorriqueño-estadounidense José Feliciano.

"¿Quién como tú?" fue premiado "Álbum Pop del Año" en los premios Lo Nuestro de 1991. Además alcanzó el #1 en los Latin Pop Albums de Billboard, donde permaneció en el ranking durante 48 semanas. A nivel mundial ha vendido al menos 3.5 millones de copias.

Cuando Ana Gabriel se presentó en junio de 2012 en el anfiteatro Altos de Chavón, en La Romana, la canción "Simplemente amigos" fue el climax.

La composición está incluida en su cuarto álbum de estudio "Tierra de nadie" (1988). a canción se convirtió en el segundo sencillo número uno de Ana Gabriel en el Billboard Hot Latin Tracks después de "Ay amor" (del álbum "Pecado original"), a finales de 1987, anota el portal Wikipedia.

"Simplemente amigos" es una de las canciones emblemáticas de Gabriel y una de las más versionadas. Asimismo, es considerada un himno LGBT por la comunidad lésbica.

Después de comenzar en Colombia su gira de conciertos por Latinoamérica, en octubre de 2022, “Por amor a ustedes World Tour”, Ana Gabriel anunció el domingo que República Dominicana y Puerto Rico se suman a la lista de países que visitará este año de la mano de la productora internacional Cárdenas Marketing Network (CMN Events).

“La Diva de América, como también se conoce a la cantante, se presentará el próximo 29 de abril en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo.

Mientras que al Coliseo José Miguel Agrelot (Choliseo) de San Juan, Puerto Rico, la intérprete de “Quién como tú” llegará el 27 de abril.