Secuela de "Avatar" ocupa cuarto lugar en ventas globales de todos los tiempos

Los Ángeles, Estados Unidos

"Avatar: la forma del agua" se mantuvo al tope de la taquilla norteamericana, con una recaudación de 15,7 millones de dólares este fin de semana para convertirse en la cuarta película más vista de todos los tiempos.

El filme de ciencia ficción de Disney/20thCentury, dirigida por James Cameron, "ha sido la número 1 durante 7 semanas consecutivas... una hazaña que no se ha logrado" desde que el director lanzó el "Avatar" original en 2009, señaló el sitio especializado de la industria Exhibitor Relations en su cuenta de Twitter.

Los sólidos resultados de los cines de todo el mundo, incluidos 237 millones de dólares de ingresos en China, ayudaron a impulsar la película al cuarto lugar mundial de todos los tiempos con 2.117 millones de dólares, sin ajustar por inflación.

Eso significa que Cameron ahora tiene su nombre en tres de los cuatro títulos más taquilleros de la historia: el original "Avatar", "Titanic" y esta secuela. "Avengers: Endgame" de Disney y Marvel se cuela en segundo lugar.

Segunda en la lista del fin de semana en las salas norteamericanas quedó "El gato con botas: El último deseo", de Universal, con 10,6 millones entre viernes y domingo.

Le sigue, con dos lugares más arriba respecto del fin de semana pasado, "Un vecino gruñón" ("A Man Called Otto"), de Sony, con 6,8 millones de dólares. Tom Hanks interpreta al cascarrabias del título en la adaptación de la novela sueca "Viejo, gruñón y suicida: la vida según Ove", del autor sueco Fredrik Backman.

El thriller terrorífico de muñecos "M3GAN", de Universal y Blumhouse Productions recaudó, 6,4 millones de dólares, con lo que quedó en cuarto lugar. La cinta trata sobre una muñeca androide, creada como compañera de un joven huérfano, que se vuelve cada vez más espeluznante.

Y el nuevo thriller de acción de Yash Raj Films, "Pathaan", ocupó el quinto lugar con 5,9 millones de dólares, un impresionante total para una película en hindi. Es protagonizada por Shah Rukh Khan, conocido como el "Rey de Bollywood", en una historia sobre espías, agentes deshonestos y un virus mortal generado en un laboratorio.

Completando el top 10 siguen:

6 - "Desaparecido" (USD 5,7 millones)

7- "Avión" (USD 3,9 millones)

8 - ""Infinity Pool"" (USD 2,7 millones de dólares)

9 - "Left Behind: Rise of the Antichrist" (USD 2,3 millones de dólares)

10 - "La tierra errante 2" (USD 1,4 millones de dólares)