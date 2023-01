Marc Anthony y Nadia Ferreira estrenan este sábado el año de bodas

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El cantante de origen puertorriqueño Marc Anthony y la modelo paraguaya Nadia Ferreira estrenarán este sábado la temporada de boda entre celebridades del mundo del entretenimiento.

La pareja, que comenzó su relación hace algo más de un año, se dará el "sí, quiero" en Miami, rodeados de familiares y amigos y personalidades, entre las que se ha mencionado hasta el presidente dominicano Luis Abinader.

A Nadia, de 23 años, se le conoce una relación anterior y ahora sería el primer enlace matrimonial, pero el cantante en sus 54 años de vida tiene registrado tres matrimonios.

Ella ha dicho que sí quiere tener "muchos hijos" con Marc, quien ya cuenta seis de sus relaciones anteriores.

Según el programa "Despierta América" (de Univisión), Nadia estaría embarazada y supuestamente fue el motivo de que la boda se montara para este mes.

La actriz Salma Hayek confirmó la boda y reveló que ella fue invitada.

"¿Quién te contó? ¿Ya sabe que Marc se casa? Sí, claro que voy a ir, no me vayas a meter en un lío o que sea un secreto porque yo no le dije a nadie", manifestó la actriz mexicana a una periodista de "Despierta América" que le consultó en el estreno de la película "Magic Mike".

En la esperada pomposa boda, que tiene de padrino a David Beckham, se adelantó que el reguetonero Daddy Yankee será el encargado de amenizar la fiesta.

Además del presidente Luis Abinader, a la ceremonia en el Pérez Art Museum de Miami, se espera la asistencia de famosos artistas, cantantes, actores, entre ellos Romeo Santos, Salma Hayek, Maluma, Nicky Jam y Eva Longoria.

Los ojos de la farándula estarán puestos en si estará presente Jennifer López, con quien Marc se lleva bien y es la madre de sus dos hijos menores (Max y Emme), y más aun si ella estarían acompañado de su actual pareja, el actor Ben Affleck.

De ellos

La exMiss Paraguay y el cantante puertorriqueño tienen meses exhibiéndose ante los medios de comunicación y el 10 de mayo pasado, cuando ella cumplió 23 años de edad, él le regaló un anillo de compromiso.

Se conocieron a través de la Fundación Maestro Cares, que tiene el artista, aunque no especificaron fechas, más allá de que comenzó su romance en marzo pasado.

“(Estoy) muy feliz, muy enamorada y estoy viviendo mi mejor momento”, manifestó Ferreira a la revista ¡Hola!” hace unos meses.