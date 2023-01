Homenaje a Shakira: El Museo de los Grammy le hará su propia exposición interactiva

El Museo de los Grammy, ubicado en Los Ángeles, inaugurará el 4 de marzo una muestra interactiva sobre la trayectoria musical de Shakira en la que se incluirán objetos de su archivo personal, tres películas y un espacio inmersivo inspirado en su gira "El Dorado".

"Es un honor exponer el recorrido de mi carrera en el Museo de los Grammy. (...) Estas piezas son testimonio de tantos momentos imborrables que aprecio y estoy muy contenta de poder revivirlos", afirmó la artista colombiana en un comunicado de prensa emitido este jueves por la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

La institución, organizadora de los prestigiosos premios Grammy, concretó que la exposición "Shakira: The Grammy Museum Experience" tiene como objetivo explorar el legado de la cantautora desde sus orígenes como amante del rock latino hasta erigirse en una superestrella en otros géneros como la bachata y el reguetón.

"Shakira ha descubierto la manera de seguir evolucionando como artista a la vez que su amplio público no deja de crecer", aseguró el vicepresidente de Asuntos de Curación del Museo de los Grammy, Jasen Emons, ante el lanzamiento.

La muestra, que se exhibirá de forma permanente en una galería dedicada a la música latina, presentará cuarenta (40) objetos del archivo personal de Shakira, como los dos (2) trajes que usó durante su actuación en la Super Bowl de 2020 o su guitarra eléctrica Gibson Firebird que está cubierta por 70.000 cristales Swarovski negros.

Asimismo, también se expondrán varios de los cuadernos de composición y tres películas originales grabadas durante los tours que la ganadora de trece Latin Grammy y tres Grammy estadounidenses ha realizado (REALIZÓ) en distintas partes del mundo.

El recorrido será complementado con la proyección de algunos de sus conciertos y vídeos musicales en una experiencia interactiva de inmersión que permitirá a los asistentes conocer cuáles han sido los hitos que han marcado la carrera de la artista.

El anuncio llega tras el exitoso lanzamiento de "SHAKIRA | BZRP Music Sessions #53", junto al productor y DJ argentino Bizarrap, que hizo historia convirtiéndose en la canción latina que más rápido consiguió alcanzar los 100 millones de reproducciones digitales.

Además, el video acumuló 160 millones de visitas en YouTube en la primera semana y, en este corto período, también batió el récord de oyentes mensuales de un artista latino en la plataforma Spotify, con 68 millones de escuchas.

