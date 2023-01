Muere Lloyd Morrisett, quien ayudó a lanzar 'Plaza Sésamo'

Mark Kennedy/AP

New York, Estados Unidos

Lloyd Morrisett, el cocreador de la querida serie de televisión educativa para niños “Sesame Street”, que utiliza la empatía y monstruos peludos como Abby Cadabby, Elmo y Cookie Monster para encantar y enseñar a generaciones de todo el mundo, falleció. . Tenía 93.

La muerte de Morrisett fue anunciada el martes por Sesame Workshop, la organización sin fines de lucro que él ayudó a establecer bajo el nombre de Children's Television Workshop. No se dio ninguna causa de muerte.

En un comunicado, Sesame Workshop elogió a Morrisett como un "líder sabio, reflexivo y, sobre todo, amable" que estaba "constantemente pensando en nuevas formas" de educar.

Morrisett y Joan Ganz Cooney trabajaron con el psicólogo del desarrollo de la Universidad de Harvard Gerald Lesser para construir el enfoque único de enseñanza del programa que ahora llega a 120 millones de niños. El legendario titiritero Jim Henson suministró los bichos.

“Sesame Street” se muestra en más de 150 países, ha ganado 193 premios Emmy, 10 premios Grammy y en 2019 recibió el Kennedy Center Honor por su trayectoria artística, la primera vez que un programa de televisión recibe el premio (Big Bird caminó por el pasillo y básicamente se sentó en el regazo de Tom Hanks).

Nacido en 1929 en la ciudad de Oklahoma, Morrisett inicialmente se formó para ser maestro con experiencia en psicología. Se convirtió en un educador experimental que buscaba nuevas formas de educar a los niños de entornos menos favorecidos. Morrisett recibió su licenciatura en Oberlin College, se graduó en psicología en UCLA y obtuvo su doctorado en psicología experimental en la Universidad de Yale. Fue fideicomisario de Oberlin durante muchos años y fue presidente de la junta de 1975 a 1981.

El germen de “Plaza Sésamo” se sembró durante una cena en 1966, donde conoció a Cooney.

“Le dije: 'Joan, ¿crees que la televisión podría usarse para enseñar a los niños pequeños?' Su respuesta fue: 'No sé, pero me gustaría hablar de eso'”, recordó a The Guardian en 2004.

El primer episodio de “Plaza Sésamo”, patrocinado por las letras W, S y E y los números 2 y 3, se emitió en el otoño de 1969. Era una época turbulenta en Estados Unidos, sacudida por la Guerra de Vietnam y en carne viva por el asesinato. del reverendo Martin Luther King Jr. el año anterior.

La programación infantil en ese momento se componía de programas como "Captain Kangaroo", "Romper Room" y las escaramuzas de dibujos animados, a menudo violentas, entre "Tom y Jerry". "Señor. Rogers' Neighborhood” estaba principalmente enseñando habilidades sociales.

“Plaza Sésamo” fue diseñado por profesionales de la educación y psicólogos infantiles con un objetivo: ayudar a los estudiantes de minorías y de bajos ingresos de 2 a 5 años a superar algunas de las deficiencias que tenían al ingresar a la escuela. Los científicos sociales habían notado durante mucho tiempo que los niños blancos y de familias de mayores ingresos a menudo estaban mejor preparados.

El espectáculo estaba ambientado en una calle urbana con un elenco multicultural. La diversidad y la inclusión se incorporaron al programa. Monstruos, humanos y animales vivían juntos en paz.

Se convirtió en el primer programa para niños en presentar a alguien con síndrome de Down. Ha tenido títeres con VIH y en hogares de guarda, invitó a niños en sillas de ruedas, abordó temas como padres encarcelados, personas sin hogar, derechos de la mujer, familias de militares e incluso niñas cantando sobre amar su cabello.

Presentó a la bilingüe Rosita, la primera Muppet latina, en 1991. Julia, una Muppet de 4 años con autismo, llegó en 2017 y desde entonces el programa ha ofrecido ayuda a los niños cuyos padres están lidiando con la adicción y la recuperación, y a los niños que sufren como resultado de la guerra civil siria. Para ayudar a los niños después del 11 de septiembre, Elmo quedó traumatizado por un incendio en la tienda de Hooper, pero le dijeron con dulzura que los bomberos estaban allí para ayudarlo.

La compañía dijo tras la noticia de su muerte que Lloyd dejó "un legado enorme e indeleble entre generaciones de niños de todo el mundo, con 'Plaza Sésamo' solo el tributo más visible a una vida de buen trabajo e impacto duradero".