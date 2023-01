Max Borghetti, productor musical dominicano, llega a Disney como pianista

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Con su teclado, el productor dominicano de origen italiano Max Borghetti llegó a Walt Disney Company para darle sentido a escenas de la miniserie de televisión “La última”, que protagoniza la cantautora española Aitana.

El también compositor se encargó como tecladista en el score de la producción infantil y en las ocho versiones acústicas del disco de la banda sonora de la serie distribuida por Hollywood Records / Universal Music (UMG), formó parte como pianista.

Maximiliano Borghetti, nombre completo del artista, llegó a esa multinacional gracias a una canción que grabó hace siete años utilizando el piano y que colgó a YouTube.

En una nota de prensa, Max explicó que fue descubierto en la plataforma de videos por un grupo mexicano, con el que luego empezó trabajar en el 2016. La primera serie en la que trabajó fue en la de Luis Miguel, que es de Netflix; luego La Casa de las Flores, en Selena, entre otros proyectos de éxito internacional.



“Es una meta más que se ha agregado a mi lista de objetivos y es una gratificación que aún no lo creo” manifestó Max.



El también DJ ha realizado colaboraciones musicales con talentos dominicanos como Carlos Moore y Remil con el sencillo “Yo No Te Perdí”.



Durante el pasado año 2022 realizó varios proyectos de éxitos después del lanzamiento de su álbum debut con el apoyo del artista Danny Ocean, llegando a la posición #36 en los charts de iTunes en Italia y #11 en Argentina, además, de estar alcanzando aproximadamente los 2 millones de reproducciones en Spotify.



Obtuvo el segundo lugar en el remix contest oficial para la canción “Lightswitch”, del artista Charlie Puth, con Atlantic Records / Warner Music Group.



Produjo para el grupo latino CNCO en su último álbum ‘’XOXO’’.

Ha trabajado muy de cerca con compositores y músicos internacionales como Andrés Torres y Mauricio Rengifo y ha colaborado con compatriotas como Carlos Moore y Remil con canciones como ‘’Yo No Te Perdí’’ parte del álbum “El Comienzo”.



Desde 2016 hasta la fecha las canciones en las que se ha involucrado Max han alcanzado más de 2 mil millones de reproducciones a través de todas las plataformas digitales.



Sobre la miniserie “La Última”



Desde diciembre ha escalado las posiciones en la plataforma de Disney Plus y Star Plus en diferentes países latinoamericanos como la República Dominicana, Chile, Perú o El Salvador y teniendo el primer lugar en las posiciones de iTunes y Spotify en España con su banda sonora.



“La Ultima” es una historia sobre empezar, está disponible en República Dominicana a través de la plataforma de streaming Disney Plus y Star Plus Latinoamérica bajo suscripción.