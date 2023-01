Estas son las fechas de estreno de todas las películas de Netflix para 2023

Europa Press

Madrid, España

Netflix ha adelantado la lista de más de 60 películas que estrenará la plataforma a lo largo del año. Un gran puñado de títulos que abarcan todos los géneros cinematográficos y que contarán con realizadores de renombre internacional como David Fincher, Juan Antonio Bayona, Wes Anderson o Zack Snyder y estrellas de la talla de Julia Roberts, Jennifer Aniston, Idris Elba, Emily Blunt, Jennifer López, Chris Hemsworth o Nicole Kidman.

En el apartado de cine de acción, destaca 'Tyler Rake 2', secuela de la cinta protagonizada por Chris Hemsworth que llegará el 16 de junio. Jennifer López, Gael García Bernal y Joseph Fiennes compartirán reparto en 'The Mother', dirigida por Niki Caro que se estrenará el 12 de mayo. Kevin Hart y Úrsula Corberó compartirán pantalla en la comedia de acción 'Lift' (25 de agosto) y Dev Patel debutará como director en 'Monkey Man', escrita y protagonizada por él mismo.

Las películas románticas son algunas de las más populares dentro del catálogo de la plataforma y en 2023 no va a ser menos. Jonah Hill y Eddie Murphy protagonizarán la comedia romántica 'La gente como vosotros' que llegará el próximo 27 de enero y Adam Sandler y Jennifer Aniston volverán a ser pareja en 'Criminales a la vista', secuela de 'Criminales en el mar' que verá la luz en Netflix el 31 de marzo. También habrá historias de amor dedicadas al público joven como 'La probabilidad estadística del amor a primera vista', protagonizada por las estrellas millenials Haley Lu Richardson y Ben Hardy.

Para los amantes del crimen y, sobre todo, de Idris Elba, la secuela de la serie policíaca británica 'Luther', con el sobrenombre de 'Cae la noche', llegará a Netflix el 10 de marzo. Además, en el apartado de thrillers, Benicio del Toro protagonizará 'Reptile' y David Yates, responsable de la saga Harry Potter, dirigirá a Emily Blunt, Chris Evans y Andy García en 'Pain Hustlers', que tiene previsto su estreno el 27 de octubre.

Algunas de las películas más esperadas del año son títulos de ciencia ficción y fantasía. Zack Snyder dirigirá para Netflix su primera película tras abandonar el Universo DC, 'Rebel Moon' que se estrenará el 22 de diciembre. Además, Sam Esmail, creador de 'Mr. Robot', estará al frente de la distopía 'Leave the World Behind' (8 de diciembre), con Julia Roberts, Ethan Hawke y Mahershala Ali. Millie Bobby Brown protagonizará 'Damsel', una película de dragones y fantasía dirigida por el español Juan Carlos Fresnadillo que estará disponible el 13 de octubre.

Para los más pequeños, la secuela de la inolvidable cinta de animación 'Chicken Run', titulada 'Dawn of the Nugget', llegará también a Netflix este 2023. Otras películas de animación anunciadas son 'Nimona', 'La elefanta del mago' y 'The Monkey King'. Además, David Harbour, Jennifer Coolidge y Anthony Mackie protagonizarán 'Un fantasma anda suelto por casa', una comedia de terror infantil que se estrenará el 24 de febero.

Regreso de grandes directores

Si hay algo que destaca dentro del catálogo de cine de Netflix en 2023 es el estreno de películas de grandes directores, que regresan para lanzar sus nuevos proyectos en la plataforma. Entre ellos, la vuelta más esperada es la del aclamado realizador David Fincher, responsable de títulos como 'La red social', 'Seven' o 'El club de la lucha', que dirigirá a Michael Fassbender en el thriller 'El Asesino' que verá la luz el 10 de noviembre.

Otros grandes directores que estrenarán películas en Netflix este año son Wes Anderson, con una nueva adaptación de Roald Dahl todavía sin título que cuenta en el reparto con Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Ben Kingsley y Dev Patel, y Bradley Cooper, que volverá a ponerse detrás de las cámaras en 'Maestro', protagonizada por él mismo junto a Carey Mulligan y Maya Hawke.

Mucho cine español

Las producciones nacionales de Netflix en 2023 no se quedan atrás y estarán encabezadas por el regreso de Juan Antonio Bayona, responsable de 'Lo imposible' o 'Un monstruo viene a verme', que dirigirá el drama de aventuras 'La sociedad de la nieve'. Además, la plataforma apuesta por la secuela de la exitosa 'A través de mi ventana', titulada 'A través del mar', con el regreso de los protagonistas Clara Galle y Julio Peña.

Anna Castillo protagonizará el thriller 'Nowhere' y el reputado director de terror, Paco Plaza, vuelve a uno de los personajes de su cinta 'Verónica' en la inquietante 'Hermana muerte', con Aria Bedmar, Almudena Amor y Maru Valdivielso.

La directora de 'Cinco Lobitos', Alauda Ruiz de Azúa, estrena la comedia romántica 'Eres tú'. Belén Rueda, Gracia Olayo, Toni Acosta y Emilio Gutiérrez Caba protagonizan 'Fenómenas' y el thriller 'Infiesto', ambientado durante el Estado de Emergencia de la pandemia de Covid-19, llegará a Netflix con Iria del Río y Luis Zahera.