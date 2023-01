José Guillermo Cortines le entrega anillo de compromiso a su esposa tras 16 años de matrimonio

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

La Torre Eiffel en Paris, Francia, fue el escenario perfecto para que el actor José Guillermo Cortines, también conocido como Memo Cortines, decidiera entregarle el anillo de compromiso a su esposa, Dominique Bonnelly, tras 16 años de matrimonio.

Cortines, quien ha participado en producciones de Telemundo y Univisión, explicó este lunes a través de su cuenta de Instagram que: “Quería que esté viaje fuera especial y pensé que la mejor manera de hacerlo era dándole el anillo de compromiso que nunca le di”.

El también comunicador aprovechó sus vacaciones en “La Ciudad del Amor” para cumplir con ese pendiente en el que involucró a un fotógrafo, quien captó el momento que fue compartido públicamente y que la madre de su hija Amelie, de 4 años, no cría real.

“Contacté un fotógrafo local (dije: “Esto hay que inmortalizarlo” y no con mi teléfono) y esta fue su cara cuando me agaché frente a ella y abrí la pequeña cajita roja. Lo más cómico es que, después reírse, me preguntó si eso me lo habían prestado para la foto Jajajajaja (Productora al fin, pensó que era una posibilidad). El asunto, al final, es que logré sorprenderla e inmortalizar el momento”.

Para Memo era importante poner punto y final a la tarea que debió realizar antes de su boda, a propósito de la frase: “Diamonds are a girl’s best friend (Los diamantes son los mejores amigos de las chicas)”, además de lo que representa su pareja como mujer.

Asimismo, el galán de telenovelas aclaró que aunque hace un tiempo le dio una sortija a Dominique, "ese no cuenta… Es otra historia que tendría que hacerles".

“Dominique es una mujer excepcional (Eso es algo que lo saben todos los que la conocen) Pero debo agregar acá (Antes que se adelanten a decir otra cosa) que el que tiene suerte en estos 16 años soy yo”, agregó.

Cortines y Bonnelly se casaron el 27 de diciembre de 2006, siendo de las parejas más estables de la farándula dominicana.