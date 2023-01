Claire Danes y Hugh Dancy se preparan para recibir a su tercer hijo

Los actores Claire Danes y Hugh Dancy celebran que se encuentran en espera de su tercer hijo después de haberle dado la bienvenida a Rowan, hace cuatro años, y a su primogénito Cyrus Michael Christopher, de 10 años.

Danes de 43 años, conocida por su papel protagónico en la serie “Homeland”, y Dancy de 47 años, príncipe Charmont en la película “Ella está encantada”, se conocieron en 2006 cuando filmaban "Evening", se comprometieron tres años mas tarde y se casaron en 2009, en Francia.

"Cuando comenzamos a tener una especie de cita real (más o menos), tuve una fiesta de fabricación de adornos para Navidad y él ayudó a organizarla", expresó Danes a Revista Porter.

La noticia llega tras Danes ser nominada como mejor actriz de reparto en la próxima edición de los Premios Globo de Oro.

Claire Danes and Hugh Dancy Are Expecting Baby No. 3 https://t.co/tCxcjtRp1H