Gloria Trevi niega acusaciones de abuso infantil: “Tengo la verdad de mi lado”

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

La artista mexicana Gloria Trevi respondió a través de un comunicado difundido por sus redes sociales sobre las nuevas acusaciones de abuso infantil contra dos niñas en Los Ángeles en la década de 1990, por la de acuerdo a una publicación de la revista estadounidense Rolling Stone, la cantante está siendo demandada junto al productor Sergio Andrade.

Las mujeres, quienes en ese entonces tenían 13 y 15 años, contaron que Trevi las manipuló con la idea de participar programa de talento dirigido por Andrade hasta que fueron convertidas en “esclavas sexuales”.

“Mis palabras se dirigen a todos los que están leyendo y escuchando cosas sobre mí sin conocer el trasfondo de la situación, ni la verdadera historia”, expresó.

La intérprete de éxitos como “Pelo suelto”, “Todos me miran” y “Con los ojos cerrados” se refirió también a las demandas de este tipo que recibió en el pasado y por las que, luego de tres años en la cárcel, fue absuelta y liberada en septiembre de 2004, además del maltrato que vivió en la red sexual de chicas jóvenes encabezado por Andrade.

“Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente, mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí”, continuó.

A propósito de que Trevi siempre se ha declarado inocente, reveló que lleva "muchos años" con "una demanda en los Estados Unidos para llevar a corte" contra sus "difamadores".

“Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora, ya una corte en México examinó minuciosamente durante un proceso de casi cinco años todas las evidencias y resolvió a mi favor porque tengo la verdad de mi lado”, puntualizó.

“Les pido ver más allá de los titulares absurdos y amarillistas y esperar a conocer los verdaderos hechos, yo seguiré, yo seguiré adelante, trabajando y defendiéndome hasta obtener justicia en este caso”, finalizó.