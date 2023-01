Noah Schnapp, de la serie "Stranger Things", se declara gay como su personaje

El actor Noah Schnapp, conocido por ser el protagonista de la serie de Netflix “Stranger Things”, se declaró gay a través de un video en su cuenta de TikTok y escribió en la publicación: “Supongo que me parezco más a Will de lo que pensaba”.

Schnapp, de 18 años, no tuvo problemas al contárselo a su círculo más cercano. “Cuando finalmente les dije a mis amigos y familiares que era gay, después de estar asustado sin contarlo durante 18 años, todo lo que dijeron fue: ‘Lo sabemos’”.

“¿Sabes lo que nunca fue? Así de serio. Nunca fue tan grave. Francamente, nunca será tan grave”, agregó el joven artista durante el clip en el que se muestra sonriente.

En una entrevista en Variety en julio del año pasado, Schnapp afirmó que estaba seguro sobre la homosexualidad de Will y que el personaje luchaba con sus sentimientos dentro de la trama, algo que los fanáticos habían notado.

En la cuarta temporada, Will Byers, el personaje que interpreta Schnapp en el drama juvenil, expresa su amor hacia su amigo Mike (encarnado por Finn Wolfhard).

Los próximos y últimos capítulos serán estrenados en 2024, aseguran algunos medios.

#StrangerThings Star #NoahSchnapp comes out as gay in new #TikTok. pic.twitter.com/P8bbrelHlD