La Túkiti, nueva estrella infantil de la música urbana

Yerlendy Abad

Santo Domingo. RD

La Tukiti, de 14 años de edad, no pensó en tener más juguetes ni nada material para ella por motivo de celebrarse el Día de los Santos Reyes. Su deseo es que otros niños tengan derecho a una educación como de la que ella goza hoy en día gracias a la ayuda del exponente urbano El Alfa y de la ex ministra de la Juventud, Kimberly Taveras Duarte.



En busca de hacer realidad ese sueño, la joven intérprete urbana gestiona crear una fundación y servir de apoyo para niños y niñas que viven en los barrios más pobres de República Dominicana.

“Mi sueño más grande es hacer una fundación para los niños, para el día 6 de enero, para ayudar a esos niños de bajos recursos y no solo cada 6 de enero, sino cada vez que pueda ayudarlos”, expresó durante su visita a Listín Diario.

Kisairy Mateo Orozco, nombre real de la cantante urbana, cuenta que por su carrera musical pasó de vivir en una casa donde sufría las consecuencias de los agujeros de su zinc cuando llovía a dormir cada noche bajo un techo resistente a cualquier fenómeno atmosférico.

Aunque desea comprarle una casa propia a sus padres, asegura que se encuentra cómoda en la que reside actualmente.

Otro de sus grandes anhelos es viajar por todo el mundo y Colombia fue el primer país en el que aterrizó a finales de 2021.

En su experiencia como turista en el extranjero, ganó el Premio Artista Revelación Infantil en la Comuna 13, en Medellín, grabó el videoclip de su tema “La bamba” en colaboración con El Pepo, a quien agradeció haber trabajado, y realizó un recorrido por diferentes medios colombianos.

La dembowsera dominicana también ha trabajado con artistas como El Alfa, El Boke, El Fother y Patricia Yanguela.

Sobre cómo seleccionan los temas que interpreta junto a adultos, La Tukiti explicó: “Mayormente no decir malas palabras. Podemos cantar como sea, pero no decir malas palabras”.

Asimismo, quisiera tener ese mismo acercamiento musical con Rochy RD, Karol G, Anuel AA, Paloma Mami e Ivy Queen. Estableció conversión con las dos últimas.

Manejo de su carrera

Sus padres le tienen horarios establecidos, incluso le exigen irse a dormir a las 10 de la noche. “Mi mamá me peina, me busca la ropa”, dice, mientras que su padre le controla el uso del celular y la ayuda a cumplir con sus tareas como estudiante, de las que no se desenfoca y por lo que fue reconocida con el segundo lugar de la Feria Científica de su colegio.

“Fue una galleta sin mano porque mucha gente decía que yo no estudiaba y que yo era un ‘tiguere’”, expresó la jovencita a la que le gusta jugar basquetbol cuando no está en la escuela o la música.

Al inicio de su carrera, se veía a una Tukiti más agresiva en sus gestos y las letras de sus canciones, a pesar de haberse dilucidado que el Ministerio Público y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) hicieron un llamado a la familia y mánager de la adolescente para que cuidaran los audiovisuales y las letras de esta.

Sin embargo, La Tukiti afirmó que decidió cambiar por voluntad propia, ya que entendió que se había convertido en un ejemplo para la niñez.

El pasado 16 de julio de 2022, la adolescente recibió aplausos de miles de personas cuando participó junto al Alfa en el show protagonizado por el exponente urbano en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de la capital dominicana.

“Él no me invitó. Yo fui yo misma y me subí a la tarima”, recordó sin tapujos.

La Tukiti compone sus canciones y a raíz de que no fue invitada a “Capea el Dough de Féminas”, proyecto que reunió a once raperas dominicanas, y Toxic Crow la dejó “en visto” a través de Instagram y WhatsApp cuando le envió un mensaje pidiéndole que la tomara en cuenta, decidió crear su propia versión, en la que piensa integrar a otros pequeños liricistas.

“La diligencia hay que hacerla. Me gustaría mucho y yo estaba haciendo la diligencia para que me entraran, no me entraron, como no me entraron, yo misma grabé mi Cape el Dough. Nada más falta el video”, manifestó.

En su Capea el Dough, “las rompí a todas, con respeto, pero las rompí a todas”.

Curiosidades. Quiere estudiar derecho y cree que heredó la música por parte del fenecido merenguero Joseito Mateo, a quien llamó su tío.