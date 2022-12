Cantantes dominicanos que salieron de sus zonas de confort en 2022

Jhangeily Durán

Santo Domingo, RD

Un grupo de cantantes dominicanos salió en 2022 de su zona de confort. La rutina “la rompieron” con giras, espectáculos y acciones que fueron más allá de las simples fiestas o presentaciones o de las grabaciones de temas musicales, como de costumbre.

Juan Luis Guerra, Romeo Santos, El Alfa, Tokischa, Yiyo Sarante, Chiquito Team Band, Manny Cruz, El Chaval, Sergio Vargas, Pochy Familia y Pavel Núñez, entre otros, figuran entre los intérpretes y agrupaciones que no se conformaron con más de lo mismo durante el 2022.

Algunos de ellos pueden resultar polémicos en un listado de protagonistas musicales del año, como Tokischa. La exponente urbana fue calificada como la urbana dominicana más exitosa de este año, elevándose como la máxima líder femenina de este popular género en República Dominicana.

Pese a que también ha protagonizado titulares por su particular forma de interpretar sus letras, su posicionamiento con la canción “Delincuente” ocupó este 2022 el lugar número dos luego de Bad Bunny entre las 10 mejores canciones de este 2022 según la revista Time. La joven llegó a ocupar espacios importantes en el prestigioso periódico The New York Times.

Un nombre sólido en el movimiento urbano dominicano como lo es El Alfa retomó la escena local con una gira gratuita de presentaciones en este mes de diciembre.

Sin embargo, su atrevimiento de presentarse en julio en el Estadio Olímpico lo posicionó en un selecto grupo de artistas que han logrado un hito en la industria del entretenimiento local y le dio mayor visibilidad a un ritmo que como el dembow reclama su paternidad dominicana.

Chimbala tampoco se queda atrás. El urbano mantuvo un buen nivel de pegada y se presentó solo, por primera vez, en el Teatro United Palace de Nueva York y tuvo un éxito total.

Juan Luis Guerra

Este año, el laureado cantautor dominicano Juan Luis Guerra estrenó en Hard Rock Hotel Punta Cana su gira “Entre Mar y Palmeras”, sustentada en el disco que lleva el mismo título. Su gira siguió a varios países, donde fue aclamado en cada entrega.

Salseros

Entre los salseros dominicanos, Yiyo Sarante grabó canciones que se apoderaron de las bocinas de muchos dominicanos en este 2022.

Además, en el mes de febrero, celebró sus 10 años en la música tropical, evento que tuvo el éxito esperado por el cantante, a casa llena y con un público que le pedía cantar más de sus temas.

Mientra, Chiquito Team Band se atrevió a presentar en el mes de octubre un espectáculo en el hotel Jaragua para celebrar sus 10 años establecidos en la “industria de la salsa dominicana”.

Varios merengueros también hicieron un esfuerzo para llevar una propuesta de calidad a los escenarios, como lo hicieron, por separado, Manny Cruz, Sergio Vargas y Pochy Familia.

El cantautor Pavel Núñez también dio un paso más. Entre canciones románticas y bailables, se presentó de manera especial en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua acompañado de su banda, con su disco más reciente, “Trópico”, invitados especiales y las historias que han marcado cada uno de sus éxitos.

Entre los lanzamientos discográficos, el que mayor atención acaparó fue “Formula Vol. 3”, en voz de Romeo Santos, que salió el 1 de septiembre.

Un bachatero que consolidó su nombre en 2022 fue El Chaval de la Bachata. Ganó popularidad con sus temas y fue hasta el escenario de los dominicanos en Nueva York, el Teatro United Palace, donde el 14 de octubre celebró sus 25 años en la música, en una producción de Alberto Zayas.