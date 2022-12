Bad Bunny lanzará su última canción del año junto a Ñengo Flow

¡Una más! El trapero Bad Bunny no piensa dejar que el año termine sin lanzar una última canción, “Gato de noche”, una colaboración para la que eligió al reguetonero Ñengo Flow.

“El Conejo Malo” dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Tiktok junto a un adelanto de cómo sonará el tema que sus fanáticos podrán disfrutar a partir de este jueves a las 9 de la noche hora de Puerto Rico y República Dominicana.

Previo a revelar la identidad del cantante que lo acompañaría en lo que según sus seguidores será el éxito de 2023, el creador de “Un verano sin ti”, publicó otro clip en esa red social, donde dijo: “Este es para cerrar el año”.

El 2022 ha sido un año de múltiples logros traducidos en reconocimientos y números uno para Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny.

El 6 de mayo, lanzó su álbum “Un verano sin ti”, con el que obtuvo las primeras posiciones en las lista más importantes de las plataformas digitales.

Recientemente, volvió a coronarse como el rey de Spotify tras alcanzar el récord más rápido de la historia al lograr 9 millones de reproducciones en esa plataforma.

Bad Bunny Vía Tiktok released another preview with Ñengo Flow in the song that is released tomorrow. ?????? pic.twitter.com/IcBxVzBlmf