Detienen a la estafadora de boletas de concierto de Daddy Yankee en Perú

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

El coronel PNP Manuel Cruz, jefe de la División de Estafas de la Dirincri, reveló este lunes que la joven acusada de estafar a cientos de personas con boletas para el concierto del artista Daddy Yankee en Perú, Pamela Cabanillas Soley, de 18 años, fue detenida cuando intentaba robar ropa en una tienda H&M en Madrid, España, país al que escapó un día antes del espectáculo con más de 500 mil dólares en los bolsillos.

Cabanillas Soley, quien lideraba la banda Los QR de la Estafa, responsables de clonar entradas de otros conciertos como el de Coldplay y Bad Bunny, fue captada por las cámaras del establecimiento comercial, pero recibió su libertad luego de 17 días bajo custodia de las autoridades, ya que el Código Penal de España indica que por hurto se aplica “una multa de 6 a 18 meses de prisión si la cuantía excede de 400 euros”, por lo que el delito de Cabanillas fue considerado como menor porque las prendas que intentó llevarse tenían un costo inferior a los 400 euros.

“Fue detenida por las autoridades españolas por robar bajo la modalidad de ‘tendera’. Actualmente, estamos intercambiando información y el 3 de diciembre fue liberada al ser un delito menor”, dijo el coronel al programa Domingo al Día.

A finales de octubre, la también conocida como “Mommy Yankee” admitió que no devolverá el dinero que ganó con las boletas falsificadas.

“No, lamentablemente no van a poder recuperar su dinero porque ya me lo he gastado. No, ni un sol (voy a devolver) porque yo no cuento con ese dinero”, expresó.

“Soy una persona que le gustan mucho las zapatillas, vestirse bien, comprarse ropa cara, salir a comer lugares caros, tomar buenos tragos. (Es la vida) que quise tener, claro, sin medir las consecuencias de mi actos”, agregó.