La maldición de la capa de Superman: actores que tuvieron que decir adiós al personaje

Rubí Morillo

Santo Domingo, RD

A más de 80 años desde su primera aparición, Superman es quizás el superhéroe más emblemático de todos los tiempos. El personaje, creado por el escritor de cómics Jerry Siegel y el dibujante Joe Shuster, figuró por primera vez en Action Comics número 1 en 1938 marcando así lo que muchos consideran el inicio del género de los superhéroes, en la que Henry Cavill se acaba de despedir después de casi una década con su capa.

Cómics, videojuegos, series de televisión y cine son solo algunas de las piezas de arte que han plasmado al “hombre de acero”.

Pero, detrás del brillante acero y la capa de reconocimiento que supone interpretar este rol se encuentran una serie de eventos desafortunados para algunos de los actores que le dieron cara a este personaje en la gran pantalla.

La “maldición de Superman” es una frase utilizada comúnmente entre los fanáticos de la famosa figura para describir una leyenda urbana que plantea que los actores que se ponen el traje para interpretar este rol les espera un destino desafortunado.

Christopher Reeve

El actor y director estadounidense Christopher Reeve hizo su primera aparición como Superman en la gran pantalla en 1978. Tras su éxito, años después realizaría tres secuelas (1980, 1983 y 1987).

A más de cuatro décadas de ponerse la capa del superhéroe, para muchos sigue siendo “el mejor Superman” y “el Superman por excelencia”.

Sin embargo, este triunfo se vio nublado en mayo de 1995 cuando sufrió una caída mientras montaba a caballo. Como resultado de este accidente el también director se fracturó la médula espinal, y quedó paralizado del cuello hacia abajo.

Según un artículo publicado por la Fundación de Christopher y Dana Reeve, la caída “fue tan grave que incluso su madre rogó a los médicos que le retiraran la ventilación mecánica”, y el actor llegó a considerar la posibilidad de acabar con su vida.

Pese a su condición, Reeve continuó vinculado a la industria cinematográfica y a la par creó una fundación junto a su esposa para apoyar a las personas con parálisis.

Su vida continuó así hasta fallecer el 10 de octubre del 2004, menos de una década después del accidente.

Brandon Routh

Dos años después de la muerte de Reeve, Superman regresó a la gran pantalla, esta vez interpretado por el actor estadounidense Brandon Routh.

Al momento del estreno de “Superman regresa” (2006), Routh no era un actor reconocido, por lo que interpretar a uno de los superhéroes más populares de todos los tiempos significaría un paso importante en su carrera.

Aunque no resultó siendo exactamente así, ya que sería la primera y última vez que Routh interpretaría a Clark Kent.

La cinta, dirigida por Bryan Singer, no cumplió por completo con las expectativas de Warner Bros. El estudio destinó un presupuesto de $204 M de dólares y recaudó $391 M, por lo que no consideraron beneficioso producir una secuela.

Routh continúa actuando, pero Superman es aún el rol de mayor popularidad que ha logrado en su carrera.

Henry Cavill

El más reciente y el favorito de los Superman, Henry Cavill, se puso la capa para “El hombre de acero” (2013), “Batman y Superman: Dawn of Justice” (2016) y “Liga de la Justicia de Zack Snyder” (2021).

Pese a su éxito en recaudación y la gran aceptación de público, el turno de Cavill de utilizar la capa pasó. El actor britanico anunció en sus redes sociales que no volverá a interpretar el rol del hombre de acero en la saga que produce Warner Bros.

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran, y es una triste noticia para todos”, publicó Cavill.

“Después de todo, no regresaré como Superman. Aunque el estudio me dijo que anunciaría mi regreso en octubre … Esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida", agregó.

Otro actor que conforma la lista de la “maldición de Superman” es George Reeves, quien durante seis años (1952-1958) dio vida a este personaje en la serie de televisión “Aventuras de Superman”.

La noticia de su repentino fallecimiento en 1959 a los 45 años perturbó a sus miles de fanáticos.

Reeves fue encontrado en su habitación con un disparo en la cabeza en un aparente suicido.

El primero. El estadounidense Kirk Alyn (8 de octubre de 1910 - 14 de marzo de 1999) fue el primer actor que interpretó a Superman en el cine, en la película de 1948 "Superman", y su secuela "Atom Man vs. Superman" en 1950. Sin embargo la suerte no le sonrió: no consiguió interpretar ningún otro papel relevante, no dio el salto a la fama y murió en el anonimato, de Alzheimer, a los 88 años.