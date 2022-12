"Ven devórame otra vez", popularizada por Lalo Rodríguez, le tomó nueve horas escribirla al dominicano Palmer Hernández

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Lalo Rodríguez dejó su voz grabada en numerosas salsas, pero hay una en particular que retrata una época de erotismo en el ritmo: "Ven devórame otra vez", de 1988, compuesta por el dominicano Palmer Hernández, quien la escribió en nueve horas y media y sin saber quién la iba a grabar.

Hernández contó que la composición fue un pedido del merenguero Joan Minaya, quien se comprometió con unos productores puertorriqueños que llegaron a Santo Domingo en busca de composiciones para unos artistas de un sello discográfico que recién surgía.

Minaya se apareció en casa de Hernández a las 8:00 de la noche de un día para pedirle que escribiera un tema erótico y que al otro día fuera con la composición a una reunión en el hotel Jaragua.

Debido a que tenía compromisos esa misma noche para terminar un trabajo que había prometido al músico Manuel Tejada, "Ven devórame otra vez" la comenzó a escribir a las 12:00 de la medianoche y la terminó a las 9:30 de la mañana.

A esa hora relató, solo le dio tiempo de bañarse, cambiarse y salir a la reunión con los productores puertorriqueños, que era a las 10:00 de la mañana.

"En ningún momento estaba pensando en negocios ni dinero, sino que mi única preocupacion era que el maestro Joan Minaya, que me recomendó, no quedara mal", contó en una de las entrevistas.

"Ven devórame otra vez" fue incluido en el álbum "Un nuevo despertar", lanzado en 1988 por Lalo Rodríguez, quien a partir de ahí marcó un antes y un después en su carrera artística y en su vida personal, y que trasciende más allá de su muerte, acaecida el martes 13 de diciembre de 2022.

Tambien hay una edición de 1989 con otra portada y con título de la misma ("Ven, devórame otra vez"). La canción destaca por el contenido sexual ciertamente explícito de su letra, en el momento de la era de la salsa romántica o erótica.

El tema alcanzó el top ten en el Hot Latin Tracks alcanzando el puesto número 10. En la primera edición de los premios Lo Nuestro, en 1989, fue galardonada con la distinción Canción Tropical del Año. Esta composición ha sido un éxito reinterpretado por diversos artistas, entre los que destacan Regina Do Santos, Azúcar Moreno, Lucero, Pitingo y Alberto Barros.

Sin embargo, la grabación por parte de Lalo no fue del todo "de una vez". Pasó su proceso de cuestionamiento por parte suya porque no le terminaba de convencer, según contó.

"Yo estaba en la iglesia. Cuando yo escucho 'Devórame' y escucho el estribillo ese que dice: 'He mojado mis sábanas blancas recordándote', yo dije: 'si yo grabo esto así, a mí ningún pastor me va a permitir que pase las primeras escaleras'", recordaba Lalo hace unos años en el periódico puertorriqueño El Nuevo Día, haciendo referencia a la iglesia.

Lalo Rodríguez propuso un cambio en la letra: en vez de decir tres veces "He mojado mis sábanas blancas recordándote", lo diría así la primera vez y lo cambiaría en las dos siguientes, cantando en su lugar "He mojado mis sábanas blancas llorándote".

"Ya se sobreentiende que fue una queja de amor, una nostalgia", aseguraba Lalo Rodríguez, que consiguió que se hiciera aquel cambio. Pero Lalo, acostumbrado a cantar música tradicional, aun así no estaba muy convencido.

Incluso pensó en no grabar de manera definitiva: "Te voy a devolver el dinero que me diste de adelanto. No puedo cantar esto. No me siento", le dijo a Julio, el productor.

"Recoge los audífonos porque tú no vas a salir de aquí hasta que tú grabes eso", le respondió Julio. A partir de ahí se convirtió en un tema emblemático de la salsa, hasta el sol de hoy.