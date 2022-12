Estos son los nominados a los Globos de Oro 2023

AP

Los Ángeles, Estados Unidos

Los nominados a la 80.ª entrega anual de los Globos de Oro que fueron anunciados el lunes por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

PELÍCULA

Mejor película, drama: “Avatar: The Way of Water”; “Elvis”; “Los Fabelman”; "Alquitrán"; "Top Gun: Inconformista".

Mejor película, musical o comedia: “Babylon”; “Las almas en pena de Inisherin”; “Todo en todas partes, todo a la vez”; "Cebolla de cristal: Un misterio de Knives Out"; “Triángulo de la Tristeza”.

Mejor actriz dramática: Cate Blanchett, “Tár”; Olivia Colman, “Imperio de la Luz”; Viola Davis, “La mujer rey”; Ana de Armas, “Rubia”; Michelle Williams, "Los Fabelman".

Mejor actor, drama: Austin Butler, “Elvis”; Brendan Fraser, “La ballena”; Hugh Jackman, “El Hijo”; Bill Nighy, “Vivir”; Jeremy Pope, “La Inspección”.

Mejor actriz, musical o comedia: Lesley Manville, “Mrs. Harris va a París”; Margot Robbie, “Babilonia”; Anya Taylor-Joy, “El menú”; Emma Thompson, “Buena suerte para ti, Leo Grande”; Michelle Yeoh, "Todo en todas partes, todo a la vez".

Mejor actor, musical o comedia: Diego Calva, “Babylon”; Daniel Craig, “Cebolla de cristal: Un misterio de Knives Out”; Adam Driver, “Ruido blanco”; Colin Farrell, “Las almas en pena de Inisherin”; Ralph Fiennes, “El menú”.

Actriz de reparto: Angela Bassett, “Black Panther: Wakanda Forever”; Kerry Condon, “Las almas en pena de Inisherin”; Jamie Lee Curtis”, “Todo en todas partes al mismo tiempo”; Dolly de León, “Triángulo de la tristeza”; Carey Mulligan, "Ella dijo".

Actor de reparto: Brendan Gleeson, “Las almas en pena de Inisherin”; Barry Keoghan, “Las almas en pena de Inisherin”; Brad Pitt, “Babilonia”; Ke Huy Quan, “Todo en todas partes al mismo tiempo”; Eddie Redmayne, “La buena enfermera”.

Animada: “Pinocho de Guillermo del Toro”; “Inu-Oh”; Marcel la concha con los zapatos puestos”; “El gato con botas: El último deseo”; "Volviendose rojo."

Idioma distinto del inglés: “Todo tranquilo en el frente occidental”; “Argentina, 1985”; "Cerca"; “Decisión de irse”; “RRR.”

Guión: Todd Field, “Tár”; Daniel Kwan y Daniel Scheinert, “Todo a la vez, en todas partes”; Martin McDonagh, “Las almas en pena de Inisherin”; Sarah Polley, “Mujeres hablando”; Steven Spielberg y Tony Kushner, "Los Fabelman".

Director: James Cameron, “Avatar: The Way of Water”; Daniel Kwan y Daniel Scheinert, “Todo a la vez, en todas partes”; Baz Luhrmann, “Elvis”; Martin McDonagh, “Las almas en pena de Inisherin”; Steven Spielberg, “Los Fabelman”.

Canción original: Canción original: "Carolina", de "Where the Crawdads Sing", música de Taylor Swift; “Ciao Papa”, de “Guillermo del Toro's Pinocchio”, música de Alexandre Desplat; “Hold My Hand”, de “Top Gun: Maverick”, música de Lady Gaga, BloodPop, Benjamin Rice”; “Lift Me Up”, de “Black Panther: Wakanda Forever”, música de Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson; “Naatu Naatu”, de “RRR”, música de MM Keeravani.

Original score: Carter Burwell, “The Banshees of Inisherin”; Alexandre Desplat, “Guillermo del Toro’s Pinocchio”; Hildur Guðnadóttir, “Women Talking”; Justin Hurwitz, “Babylon”; John Williams, “The Fabelmans.”

TELEVISIÓN

Serie de comedia: “Abbott Elementary”; "El oso"; “Hackeos”; “Solo asesinatos en el edificio”; Miércoles."

Serie Limitada: “Pájaro Negro”; “Dahmer — Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer”; “Pam y Tommy”; “El Abandono”; “El Loto Blanco”.

Actriz, serie dramática: Emma D'Arcy, “House of the Dragon”; Laura Linney, “Ozark”; Imelda Staunton, “La corona”; Hilary Swank, “Diario de Alaska”; Zendaya, “Euforia”.

Actor, serie dramática: Jeff Bridges, “The Old Man”; Kevin Costner, “Yellowstone”; Diego Luna, “Andor”; Bob Odenkirk, "Mejor llama a Saúl"; Adam Scott, “Separación”.

Actriz, serie de comedia o musical: Quinta Brunson, “Abbott Elementary”; Kaley Cuoco, “La azafata”; Selena Gomez, “Solo asesinatos en el edificio”; Jenna Ortega, “Miércoles”; Jean Smart, "Hacks".

Actor, comedia o serie musical: Donald Glover, “Atlanta”; Bill Hader, “Barry”; “Steve Martin, “Solo asesinatos en el edificio”; Martin Short, “Solo asesinatos en el edificio”; Jeremy Allen White, “El oso”.

Serie dramática: "Better Call Saul"; "La corona"; “Casa del Dragón”; “Ozark”; "Ruptura."

Actriz, serie limitada: Jessica Chastain, “George & Tammy”; Julia Garner, “Inventando a Anna”; Lily James, “Pam y Tommy”; Julia Roberts, “Gaslit”; Amanda Seyfried, "La deserción".

Actor, serie limitada: Taron Egerton, “Black Bird”; Colin Firth, “La escalera”; Andrew Garfield, “Bajo el estandarte del cielo”; Evan Peters, "Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer"; Sebastián Stan, "Pam y Tommy".

Actriz de reparto, musical, comedia o drama: Elizabeth Debicki, “The Crown”; Hannah Einbinder, “Hacks”; Julia Garner, “Ozark”; Janelle James, “Primaria Abbott”; Sheryl Lee Ralph, “Primaria Abbott”.

Actor de reparto, musical, comedia o drama: John Lithgow, “The Old Man”; Jonathan Pryce, “La Corona”; John Turturro, “Separación”; Tyler James Williams, “Primaria Abbott”; Henry Winkler, “Barry”.

Actor de reparto, serie limitada: F. Murray Abraham, “The White Lotus”; Domhnall Gleeson, “El paciente”; Paul Walter Hauser, “Pájaro Negro”; Richard Jenkins, ““Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer”; Seth Rogen, "Pam y Tommy".

Actriz de reparto, serie limitada: Jennifer Coolidge, “The White Lotus”; Claire Danes, "Fleishman está en problemas"; Daisy Edgar-Jones, “Bajo el estandarte del cielo”; Niecy Nash, “Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer”; Aubrey Plaza, “El loto blanco”.