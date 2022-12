Muere el cantante japonés Ichiro Mizuki, leyenda de las canciones de anime

EFE

Tokio, Japón

El cantante japonés Ichiro Mizuki, apodado "el emperador de las canciones de anime" por su prolongada y notoria trayectoria en este sector, con temas como los de "Mazinger Z" o "Captain Harlock", ha muerto a los 74 años, anunció hoy su productora.

Mizuki falleció el 6 de diciembre a causa de un cáncer del pulmón que le fue diagnosticado en abril del año pasado y por el que había estado entrando y saliendo repetidamente del hospital, según explicó en un comunicado la empresa Yellow Bird.

Aunque su condición era grave, con metástasis cerebral, "continuó actuando con el objetivo de seguir activo lo que le quedara de vida mientras se sometía a tratamiento", tal y como el propio artista señaló en su último concierto a finales del mes pasado.

"A pesar de que no podía actuar tan bien como quería, su fuerte determinación no cambió y mostró una gran sonrisa en su última actuación en directo el 27 de noviembre. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que nos han apoyado hasta ahora", compartió la productora en la web del artista, junto a una foto suya enfundado en su característica vestimenta negra con chaqueta roja.

Nacido en Tokio el 7 de enero de 1948 bajo el nombre Toshio Hayakawa, Mizuki, que también es conocido cariñosamente por el acrónimo "Aniki", debutó musicalmente en 1968. Durante su más de medio siglo de carrera profesional grabó más de 1.200 canciones para películas, series de televisión, series de animación y videojuegos.

El cantante marcó la infancia de la generación que creció con icónicas series de animación como "Mazinger Z" y "Captain Harlock" o la serie de superhéroes "Kamen Rider", pionera del subgénero de los "Henshin Hero", donde se engloban, por ejemplo, los "Power Rangers".

Mizuki, que también era doblador, celebraba anualmente desde 2003 un concierto junto a la también cantante y compañera en el sector Mitsuko Horie (conocida por "Candy Candy", entre otros muchos trabajos), donde ofreció este año su última actuación.