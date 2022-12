Manny Manuel fue detenido por manejar en vía contraria y con licencia vencida

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El cantante puertorriqueño Manny Manuel fue detenido por la Policía al ser sorprendido por agentes mientras conducía en vía contraria y sin licencia.

"No me di cuenta de que estaba en contra del tránsito”, aseguró Manny Manuel al periódico Primera Hora de Puerto Rico.

El merenguero explicó que estaba con su madre el sábado en Utuado (el tercer municipio de mayor extensión de Puerto Rico, tras Arecibo y Ponce), "viendo a una tía que está enferma, entonces de regreso me paro a ver la familia de Shirley (Rodríguez, relacionista), que se le murió el tío, y salí de regreso al pueblo para buscarle algo de comer a mi mamá, y como no conozco bien el pueblo, no me di cuenta de que estaba en contra del tránsito y me paró la Policía”.

De acuerdo con el informe policial, “agentes adscritos al distrito policiaco de Jayuya denunciaron anoche al señor Cruz Manuel Hernández Santiago, de 50 años, por violación a La Ley 22, en hechos ocurridos en el municipio de Jayuya”.

El comunicado policiaco indica que “el agente De Hoyos realizaba un patrullaje preventivo por el área de la población de Jayuya y, al llegar a la calle Libertad, se percata de un vehículo, Mitsubishi Lancer del año 2017, (iba) en contra del tránsito en la mencionada calle”.

Al intervenir con el conductor, agregó el informe, el agente se percata de que la licencia está vencida”.

Sobre el particular el cantante cmentó: "Yo no me había dado cuenta de que mi licencia se expiró el día de mi cumpleaños, día primero”.

El artista no fue arrestado, pero tendrá que responder a una acusación.

En una orden judicial emitida en julio de 2021, Manny Manuel tenía prohibido conducir vehículos de motor por las vías públicas de Puerto Rico hasta julio de 2023, luego que en diciembre del 2020 estuvo involucrado en dos accidentes automovilísticos por presuntamente conducir bajo estado de embriaguez.

Sin embargo, fue autorizado el pasado mes de noviembre para volver a manejar vehículos por estar cumpliendo con las condiciones que le impuso el tribunal bajo un programa de desvío, indicó el abogado Jaime Alcover al programa “Lo sé todo”, de Wapa TV.