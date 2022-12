Los jeans, tenis limpios y camisetas con mangas serán aceptados en Teatro Nacional, excepto en eventos de gala

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Con el objetivo de aclarar la situación de polémica que ha surgido en las últimas horas a raíz de las declaraciones del director general del Teatro Nacional Eduardo Brito, Carlos Veitía, sobre los cambios en el código de vestimenta para asistir al teatro, el productor artístico informó este martes a través de un comunicado que “los pantalones jeans, tenis limpios y camisetas con mangas, son vestuarios bienvenidos” dentro de esas instalaciones exceptuando el tiempo en el que se esté realizando un evento de gala.

En el texto también explica que los cambios fueron creados pensando en las personas que terminan su jornada laboral y que no les alcanza el tiempo para poder cumplir con un vestuario específico, “por lo que permitimos una forma de vestir algo flexible”, aunque advierten no “llevar las cosas al extremo: un caballero en pantalones cortos no podrá ingresar a la sala y las damas deben mantener un estilo de vestir decente”.

Por otro lado, Veitía también invitó al público a acercarse al teatro “con dignidad personal” y hacerlo parte de él, además a respetar los horarios de inicio de las actividades “de lo contrario pierde todo el derecho de admisión”.

“Veo a gente que está buscando otras cosas que no son relevantes, porque lo relevante aquí es el arte, apoyar al arte, acercar a la gente al arte, no estar hablando de qué zapato se pone fulano, o qué pantalón se pone perencejo o si aquella vino con una mini más corta", manifestó Veitía a LISTÍN DIARIO.

Las prendas de vestir prohibidas en el teatro son jeans rotos o rasgados; t-shirts o camisetas sin mangas; pantalones cortos o bermudas; gorras; ropa interior a la vista; chancletas; sandalias; y vestimentas transparentes.