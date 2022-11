Angely Báez: "no soy mujer de escándalos por eso no me conocen"

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Angely Báez ha logrado tener con su trabajo una incidencia internacional extraordinaria. Sus inicios en la locución comercial le han permitido transitar por diferentes ramas de la profesión, convirtiéndose en una las narradoras de audiolibros más cotizadas en Estados Unidos y Latinoamérica.

Siendo la única dominicana en obtener en dos ocasiones el reconocimiento Voice Arts Awards, otorgado por la Society of Voice Arts and Sciences (SOVAS), premios considerados como los Óscar de la locución. Recientemente ha vuelto a estar nominada en las categorías “Mejor Narradora de Audiolibros de Ficción” en español y “Mejor Narración para TV o Película”.

Angely está consciente que es difícil ser reconocida en un ambiente en donde los escándalos que generan las figuras del entretenimiento es lo más consumido hoy día.

“No soy una mujer de escándalos, quizás por eso no me conocen. No uso mis redes sociales para mostrar mi cuerpo, ni para generar controversias. Pero me siento muy orgullosa de saber que en 18 años de carrera, he logrado avanzar hacia el éxito, gracias a la preparación y porque he apostado a la profesionalidad y a el trabajo de calidad”, nos revela al visitar la redacción de este diario.

Desde que Angely comenzó a producir sus primeros pesitos, hizo un presupuesto destinado a su preparación y estudios. Así fue viajando fuera del país tomando talleres, diplomados, conferencias y todo lo que estuviera relacionado con su crecimiento profesional.

El contacto con el nuevo conocimiento le permite destacarse en el exterior y dar a conocer su estilo y talento en otros escenarios, así fue que llegaron las oportunidades de llevar a otros países lo aprendido. Es así como se convierte en una de las conferencistas de talleres de voz más cotizadas en otros países.

Para enero del 2023 ya tiene en planes participar en el primer masterclass en Panamá, invitada por la Asociación Panameña de Locutores y en febrero estará en Nueva York siendo parte de la primera Edición de Locución 101 de ese estado.

Ahora en diciembre está invitada a impartir mi primera conferencia completamente en inglés en Los Ángeles en el marco del evento “Thats Voiceover” de la Society of Voice Arts And Sciences”.

“Este ha sido un año de lleno de cosas positivas, por ejemplo el 2021 tuve un crecimiento vertical porque me enfoqué en el aprendizaje de mi carrera, este 2022 ha sido de crecimiento horizontal en donde me he enfocado en formar a otros profesionales, y la mayor parte de esa formación ha sido en playas extranjeras”.

Recientemente estuvo impartiendo un primer taller intensivo en Quito, Ecuador sobre narración de Audiolibros. También en este mismo mes ofreció otro taller sobre producción de Radio en Guatemala, en el marco del Festival Movart de la Universidad Panamericana de Guatemala.

En Cancún, México impartió una conferencia sobre narración de Audiolibros en el marco del Congreso de la voz “Voicemasters”.

"Puede que no sea exitosa en las redes sociales, para mí el éxito va de la mano con la paz de hacer las cosas bien, de poder ayudar a edificar a otros, no tengo cien mil seguidores en Instagram, pero puedo decir que vivo de mi voz, que soy el resultado de un trabajo con ahínco, tengo la fama de que los clientes confían en mi trabajo y año tras año seguimos trabajando.

Legado

“Estoy feliz de poder compartir conocimiento, de formar nuevos talentos y aportar a ese legado que espero poder dejar para dignificar y engrandecer el mundo de la locución cuando ya no esté”.

Premio

Fue reconocida con el Premio Flor del Este por su carrera y trayectoria

Actuación

También obtuvo el papel protagónico como actriz junto a Arap Bethke y Christian Álvarez en la película dominicana “Ganas de Ganar” del productor Daniel Polanco.