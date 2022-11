“Las Grayas”, una tragicomedia familiar inspirada en la mitología griega, llega al Teatro Nacional

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La mitología griega “Las Grayas” es la obra que sube a las tablas en una puesta para toda la familia. Se trata de la tragicomedia que une a Fidia Peralta en la producción general, acompañada de Ariel Feliciano y Katyuska Licairac, se presentará desde el 1 al 4 de diciembre en la sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Esta pieza titulada “Las Grayas”, cuenta la historia de tres hermanas que comparten un ojo con el cual pueden ver el futuro de las personas que se encuentran en una rivalidad con Perseo, el hijo más pequeño del dios Zeus, quien, en su cruzada por salvar a su familia, se topa con las tres hermanas.

Fidia Peralta, productora de la obra expresó: “Si no hay una puerta yo me convierto en ebanista y creo una donde yo pueda abrir y cerrar cuando quiera. Todos los actores esperamos esa llamada para algún proyecto, yo feliz de que me llamen, pero mientras la llamada va llegando yo voy creando mi camino, la persistencia, disciplina y saber esperar han sido mi fórmula para estar aquí”.

La obra es protagonizada por Fidia Peralta, Katyuska Licairac y Gabi Desangles, cuenta también con las actuaciones de Edwin Rivera, Carlos Báez, Paloma Rodríguez, Pamela Villanueva y Tiby Camacho. En la pieza se marca el debut en el teatro de Rachell Rosario y Chanel Valois.

Este proyecto está bajo la dirección general de la experimentada actriz y directora Pilar Pineda, “¿Quién mató a Marilyn Monroe?”, “Caronte: El Barquero del Inframundo” y “Relámpago: El Genio del mal”. Completan el equipo de producción Félix Morel, utilería y Patricia Joseph, peinado y peluca.

El público podrá disfrutar de esta pieza del 1 al 4 de diciembre en la sala Ravelo del Teatro Nacional y pueden adquirir sus boletas en Uepa Tickets, CCN Servicios del Supermercados Nacional, Jumbo y en la boletería del Teatro.